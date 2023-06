Milhares de estudantes brasileiros buscam a preparação perfeita para enfrentar algumas das maiores provas do país: os vestibulares e o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

É claro que nós sabemos que a preparação para essas provas pode ser um processo um pouco complicado. Porém, existem algumas estratégias que podem te ajudar a tornar o seu percurso de estudos rumo aos exames mais eficiente e menos cansativo.

Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo completo com algumas dicas infalíveis para se preparar para os vestibulares e o ENEM. Vamos conferir!

Conheça e entenda as provas

O primeiro passo para uma preparação eficiente para o ENEM e os vestibulares é conhecer o formato das provas.

Dessa maneira, busque ficar familiarizado com a estrutura do ENEM e dos vestibulares. Tente conhecer o número de questões das provas, o tempo disponível para cada questão e seção do exame e os critérios de correção. Essa estratégia irá te ajudar a criar um plano de estudos adequado para as provas de seu interesse, distribuindo seu tempo de forma eficiente.

Uma boa forma de conhecer as estruturas das provas é lendo o edital dos exames. Lembre-se de que o edital do ENEM 2023 já foi divulgado.

Pratique a redação

Tenha em mente que a redação é uma parte das partes mais importantes dos vestibulares e do ENEM. Ela irá impactar a sua pontuação final de forma decisiva e poderá ser a responsável pela sua aprovação.

Assim, dedique tempo suficiente para treinar sua escrita ao longo dos seus estudos: é essencial que você esteja preparado para escrever um bom texto na prova de seu interesse.



Você também pode gostar:

Procure praticar técnicas de produção textual com provas de anos anteriores. Não se esqueça de tentar conhecer os principais temas que podem ser cobrados, com um destaque para aqueles de atualidades, e memorizar repertórios que podem ser usados em mais de um tema.

Faça simulados frequentemente

É importante que você inclua simulados ao longo da toda a sua preparação desde o início dos seus estudos.

Tenha em mente que os simulados são fundamentais para quem quer se preparar de forma eficiente para os vestibulares e o ENEM. Com eles, você poderá testar seus conhecimentos e se familiarizar com o formato das provas. Assim, é importante que você faça simulados com certa frequência, de preferência seguindo o tempo estabelecido nas provas oficiais.

Devemos ressaltar também que a prática constante de simulados irá te ajudar a identificar as suas dificuldades em relação aos diversos temas estudados. Com isso, você poderá focar os seus estudos nas áreas que precisa melhorar.

Busque fazer o seu simulado de forma realista possível: fique isolado em um local silencioso e separe o mesmo tempo para a realização da prova que você terá no dia do exame oficial.

Cuide da sua saúde física e mental

Não se esqueça da imensa importância de cuidar da sua saúde física e mental durante a preparação para o ENEM e vestibulares. Busque manter uma alimentação balanceada, dormir o suficiente e praticar atividades físicas regularmente. Além disso, reserve tempo para relaxar, praticar atividades divertidas e passar tempo com família e colegas.

Tenha em mente que equilibrar o estudo com descanso e lazer é possível e poderá aumentar a sua produtividade durante os estudos.

Pratique técnicas de memorização

Os vestibulares e o ENEM são provas que não cobram somente a habilidade de interpretação de texto, mas também diversos conteúdos que precisam ser estudados ao longo da preparação dos candidatos.

Dessa maneira, é fundamental que você pratique a memorização dos conteúdos estudados ao longo da sua preparação. Uma boa forma de fazer isso é inserir revisões frequentes no seu cronograma de estudos para que você não esqueça o conteúdo que já foi estudado.