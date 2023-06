Estão abertas as inscrições do concurso Bombeiros PR ( Paraná). As oportunidades são para nível médio, vagas para ampla concorrências e cotas.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 23 de agosto de 2023, no site da banca organizadora, NC/UFPR, ao custo de R$ 195,00.

Vagas concurso Bombeiros PR

Ao todo são 10 vagas para o cargo de Cadete. Os salários variam a depender do Curso de Formação de Oficiais.

O cadete receberá o subsídio de:

1º ano: R$ 3.776,22;

2º ano: R$ 4.181,38;

3º ano: R$ 4.748,59.

Os valores do Aspirante a Oficial será de R$ 7.827,69. Após o período de estágio probatório, o servidor estará apto a ser promovido ao posto de 2º Tenente, com subsídio de R$ 10.327,39.

Como serão as etapas do concurso Bombeiros PR?

A fase objetiva está marcada para 22 de outubro. As etapas, por sua vez, são as seguintes:

A primeira etapa , de caráter eliminatório e classificatório, será composta pelo Processo Seletivo da UFPR (PS/UFPR), constituído em duas fases: Prova de Conhecimentos Prova de Compreensão e Produção de Textos

, de caráter eliminatório e classificatório, será composta pelo Processo Seletivo da UFPR (PS/UFPR), constituído em duas fases: A segunda etapa, de caráter eliminatório, será composta pelas Provas de Habilidades Específicas (PHE).



A fase PHE será dividida em: Investigação Social (IS), Avaliação Psicológica (AP), Exame de Capacidade Física (ECAFI) e Exame de Sanidade Física (ESAFI).

A prova será dividida entre conhecimentos gerais e específicos. Sobre os conhecimentos gerais, as disciplinas serão divididas do seguinte modo:

Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia e História: 9 questões de cada;

Língua Estrangeira Moderna (Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Polonês, Japonês ou Italiano): 8 questões;

Português: 18 questões, sendo 12 de uso da Língua Portuguesa e 6 relacionadas ao conteúdo de Literatura Brasileira;

Filosofia e Sociologia: 5 questões de cada.

Produção de textos concurso Bombeiros PR

A prova de compreensão e produção de textos consistirá de prova de Compreensão e Produção de Textos, constituída de três questões discursivas, no valor de 20 pontos cada uma, que totalizarão 60 pontos. Esta etapa era no dia 03 de dezembro.

O exame de capacidade física, uma das etapas cruciais do certame, se propõe à realização de um conjunto de provas compostas de exercícios físicos que avaliem parâmetros de força, coordenação e equilíbrio dinâmico e/ou flexibilidade.

Além disso avalia a potência muscular, capacidade aeróbica, anaeróbica e velocidade, sendo o candidato capaz de cumprir com habilidade o que lhe é proposto, obtendo pelo menos os índices mínimos aceitáveis em cada prova e permitindo ainda classificar o estado físico, no momento da execução dos testes, em APTO ou INAPTO.

Os exercícios cobrados serão:

Abdominal remador;

Corrida de 300 m;

Flexão de braço na barra fixa;

Isometria na barra fixa;

Corrida de 2.400 m

O índice mínimo é diferente a depender do sexo do candidato.

Clique aqui e acesse o edital para bombeiros

Concurso PM PR para cadetes

O concurso PM PR ( Polícia Militar do Paraná) anuncia certame com um total de 50 vagas imediatas para o cargo de cadete.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 23 de agosto, no site da banca organizadora, UFPR, ao custo de R$ 195,00.

Vagas concurso PM PR

Como mencionado, a oportunidade é para Cadete. Confira tabela:

CARGOS VAGAS SALÁRIO INICIAL* Cadete 50 R$ 3.776,22

Vale lembrar que após o curso de formação do concurso PM PR, os valores são modificados ao longo do tempo. Veja:

1º ano: R$ 3.776,22;

2º ano: R$ 4.181,38;

3º ano: R$ 4.748,59.

Entretanto, ao ser declarado Aspirante a Oficial o subsídio é de R$ 7.827,69. Após o período de estágio probatório, estará apto a ser promovido ao Posto de 2º Tenente com subsídio a partir de R$ 10.327,39.

Quais são os requisitos para o cargo?

Para se inscrever, o candidato do concurso PM PR precisa cumprir as seguintes regras:

ter nacionalidade brasileira;

ter no máximo 30 anos de idade completos, até o primeiro dia de inscrições. O candidato não deverá ter completado 31 anos no primeiro dia das inscrições;

comprovar conclusão do ensino médio, através de diploma de conclusão devidamente registrado ou certificado de conclusão do ensino médio ou documento equivalente, em escola pública ou particular, reconhecida pelos órgãos oficiais de ensino;

estar quite com o serviço militar;

estar em dia com as obrigações eleitorais.

Como serão as provas?

A prova objetiva do concurso PM PR está marcada para 22 de outubro. O certame, por sua vez, vai acontecer com as seguintes etapas:

A primeira etapa , de caráter eliminatório e classificatório, será composta pelo Processo Seletivo da UFPR (PS/UFPR), constituído em duas fases: Prova de Conhecimentos Prova de Compreensão e Produção de Textos

, de caráter eliminatório e classificatório, será composta pelo Processo Seletivo da UFPR (PS/UFPR), constituído em duas fases: A segunda etapa, de caráter eliminatório, será composta pelas Provas de Habilidades Específicas (PHE) realizadas no âmbito da PMPR.

A fase chamada de PHE contam com:

Investigação Social (IS), Avaliação Psicológica (AP), Exame de Capacidade Física (ECAFI) e Exame de Sanidade Física (ESAFI).

Prova

A prova de conhecimentos gerais com o total de 90 questões tem as seguintes discipinas:

Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia e História: 9 questões de cada;

Língua Estrangeira Moderna (Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Polonês, Japonês ou Italiano): 8 questões;

Português: 18 questões, sendo 12 de uso da Língua Portuguesa e 6 relacionadas ao conteúdo de Literatura Brasileira;

Filosofia e Sociologia: 5 questões de cada.

A etapa de compreensão de textos do concurso PM PR está prevista 03 de dezembro e serão convocados:

a) os 360 primeiros candidatos classificados na primeira fase do PSUFPR na ampla concorrência para o cargo de Cadete PM;

b) os 40 primeiros candidatos classificados na primeira fase do PS-UFPR na concorrência afrodescendente para o cargo de Cadete PM

É importante levar em conta que a fase é de caráter eliminatório e classificatório, consistirá de uma prova de Compreensão e Produção de Textos, constituída de três questões discursivas, no valor de 20 pontos cada uma, que totalizarão 60 pontos.

Como será o exame de capacidade física?

O exame de capacidade física do concurso PM PR deve acontecer da seguinte forma:

Masculino : 04 testes, sendo: Abdominal remador, corrida de 300 metros, flexão de braço em barra fixa e corrida de 2.400 metros;

: 04 testes, sendo: Abdominal remador, corrida de 300 metros, flexão de braço em barra fixa e corrida de 2.400 metros; Feminino: 04 testes, sendo: Abdominal remador, corrida de 300 metros, isometria em barra fixa e corrida de 2.400 metros.

Entretanto, o índice mínimo vai se diferenciar de acordo com o sexo do candidato.

Clique aqui e acesse o edital completo