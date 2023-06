Os principais vestibulares tradicionais, o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), e muitos concursos apresentam em suas avaliações uma proposta de escrita de redação. Na maioria das vezes, o tipo de texto solicitado é dissertativo-argumentativo e requer que o candidato demonstre ter o domínio da norma-padrão do português.

No entanto, além de dominar as regras de pontuação e ortográficas da língua portuguesa, o candidato deve discorrer sobre o tema proposto de forma inteligente, criativa e com encadeamento lógico. Para isso, é necessário usar estratégias de coesão e coerência e também estruturar de forma adequada o texto.

A importância de uma boa introdução

A estrutura básica de uma redação é composta por uma introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é a parte inicial do texto, ou seja, diz respeito ao primeiro parágrafo da redação.

É nesse trecho inicial que o candidato deve indicar os principais pontos que serão abordados no desenvolvimento da redação. Além de apresentar o tema, a introdução serve como um convite para que o leitor tenha interesse de ler o texto em questão na íntegra. Por isso, a introdução deve ser bem construída em provas de redação de vestibulares e concursos.

No entanto, começar a redação pode ser um grande desafio. Muitas vezes a falta de familiaridade com o tema proposto pode gerar essa dificuldade. Por outro lado, caso o candidato conheça muito sobre o tema, terá que ser criterioso ao restringir o que abordará na introdução do texto, já que, apesar de não ser obrigatório, a introdução já pode dar uma “pista” da tese ou ponto de vista defendido no texto.

Outro desafio na escrita do primeiro parágrafo da redação é a escolha da forma de literalmente introduzir o assunto em questão. Por isso, apresentamos abaixo algumas dicas de como iniciar o texto de forma eficaz.

Dicas de como iniciar o texto

Em primeiro lugar, para começar bem a escrita da sua redação, você deve planejar o texto. Para isso, faça um rascunho em formato de tópico, indicando os principais pontos que deseja abordar sobre o tema proposto. Com isso, você poderá escrever uma introdução coerente com os argumentos que constarão no desenvolvimento do texto.



Você também pode gostar:

O ideal é apresentar uma espécie de spoiler sobre o conteúdo geral do texto, já indicando, sem aprofundamento, o ponto de vista a ser defendido, caso a banca do vestibular solicite uma proposta de intervenção, como acontece na prova de redação do Enem.

Outra dica para começar bem uma introdução é memorizar algumas frases para usar logo na primeira linha do texto. O candidato deve evitar frases muito genéricas, que nada dizem sobre o tema em questão. No entanto, há algumas formas de introduzir diversos assuntos de forma particularizada. Nesse sentido, você pode usar frases como:

“Considerando o estabelecido na Lei X…”

“Ao examinar os dados do estudo…”

“Sob uma perspectiva histórica…”

“A pesquisa X realizada pelo IBGE apresenta…”

Além de memorizar frases como essas, você pode também memorizar algumas citações para usar na introdução da redação. Iniciar o texto citando um escritor, cientista ou filósofo que tenha discutido sobre o tema proposto é uma ótima forma de introduzir o assunto pois demostra que o candidato possui um bom repertório sociocultural e prende a atenção do leitor.

Por fim, treine bastante a escrita no período que antecede a aplicação da sua prova. Escreva com frequência textos dissertativos-argumentativos sobre temas da atualidade utilizando as dicas para testar formas diferentes de começar o texto. Assim, você desenvolverá suas habilidades de escrita, tornando mais simples a criação de uma introdução.

Leia também Citação direta e indireta: como citar de acordo com as regras da ABNT; saiba mais.