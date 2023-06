O Governo do Estado, através da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), divulgou de forma antecipada o resultado final do XXII Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná. Desse modo, os candidatos já podem consultar as listas de classificados para cada instituição participante por meio do site da Unicentro.

Ao todo, foram classificados 897 candidatos, sendo 357 candidatos aprovados nas primeiras opções de curso indicadas nas inscrições, 292 na segunda opção e 248 na terceira opção.

Os estudantes classificados nos limites das vagas das respectivas universidades devem efetivar as matrículas em primeira chamada, de acordo com datas, horários e locais estabelecidos pelas instituições de ensino superior. Cada universidade disponibilizou um endereço de e-mail para consulta de informações e esclarecimento de dúvidas em relação às matrículas.

A lista de documentos necessários para o registro acadêmico pode variar de acordo com a universidade. Candidatos indígenas, classificados no XXII Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná, que possuam curso superior concluído não poderão realizar a matrícula.

Como foi o processo seletivo?

Ao todo, são ofertadas 52 vagas para ingresso em cursos de graduação de diversas áreas, sendo 42 distribuídas entre as sete universidades estaduais – seis para cada instituição – e 10 para a Universidade Federal do Paraná (UFPR). As instituições estaduais que ofertam vagas nesse processo seletivo são:

UEL – Universidade Estadual de Londrina;

UEM – Universidade Estadual de Maringá;

UEGP – Universidade Estadual de Ponta Grossa;

Unioeste – Universidade Estadual do Oeste do Paraná;

Unicentro – Universidade Estadual do Centro-Oeste;

UENP – Universidade Estadual do Norte do Paraná;

Unespar – Universidade Estadual do Paraná.

Cada universidade está ofertando seis vagas suplementares àquelas ofertadas em seus processos seletivos regulares, exclusivamente para os indígenas integrantes das sociedades indígenas do Paraná. Já a UFPR oferta dez vagas suplementares àquelas ofertadas em seus processos seletivos regulares.

As oportunidades ofertadas através desse processo seletivo são para os indígenas integrantes das sociedades indígenas do Brasil que não possuem diploma de ensino superior. Nesse sentido, é obrigatória a comprovação de pertencimento a uma comunidade indígena brasileira.

Provas



Nesta edição, o certame foi organizado pela Unicentro e registrou a participação de 363 candidatos. De acordo com o cronograma do certame, os participantes poderão consultar o boletim de desempenho até o dia 30 de novembro.

A Unicentro aplicou as provas nos dias 7 e 8 de maio de 2023, no período da tarde, das 13h às 18h. Conforme indicado previamente no edital, houve locais de prova nos seguintes polos: Mangueirinha, Manoel Ribas, Apucaraninha, Santa Helena, Nova Laranjeiras, Cornélio Procópio e Curitiba. No 1º dia, os candidatos passaram por uma Prova Oral de Língua Portuguesa.

Já no 2º dia de provas, a Unicentro aplicou uma prova de Redação em Língua Portuguesa e uma prova objetiva composta por 40 questões sobre assuntos do Ensino Médio. Desse modo, haverá questões de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol) ou Língua Indígena (Guarani ou Kaingang), Biologia, Física, Geografia, História, Matemática e Química.

Sobre o Vestibular dos Povos Indígenas

De acordo com o governo do Estado do Paraná, o Vestibular dos Povos Indígenas é fruto de uma política pública do Estado do amparada pela Lei nº 13.134/2001. A 1ª edição do processo seletivo aconteceu em 2001.

A iniciativa conta com a coordenação da Comissão Interinstitucional para Acompanhamento dos Estudantes Indígenas (Cuia), designada pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), com representação das universidades e lideranças de diferentes etnias indígenas.

Em 2022, o Paraná somava 291 estudantes oriundos do Vestibular dos Povos Indígenas matriculados nas universidades estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM), Ponta Grossa (UEPG), do Oeste do Paraná (Unioeste), do Centro-Oeste (Unicentro), do Norte do Paraná (UENP), do Paraná (Unespar) e UFPR.

Acesse o edital do Vestibular para mais informações.

