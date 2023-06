O Bolsa Família encerrou os pagamentos de maio nesta quarta-feira (31), o que dá início a uma nova fase do programa social. Isso porque, a partir de junho, o benefício contará com novas regras e novos valores. As mudanças foram definidas pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, de acordo com a Medida Provisória nº 1.164.

Dentre as novidades do Bolsa Família em junho, está a nova forma de realizar os cálculos das parcelas para os beneficiários, que será de acordo com o Benefício de Renda de Cidadania. Sendo assim, segundo a nova medida, cada integrante da família beneficiária do programa irá receber R$ 142.

No entanto, ainda se mantém o valor mínimo de R$ 600 por família, ou seja, caso este valor não seja atingido através das parcelas de R$ 142, o Benefício Complementar irá agir e completar o valor pago pelo benefício.

Novo adicional do Bolsa Família

Além dos R$ 142 por pessoa na família beneficiária, o Bolsa Família também começa a pagar um novo adicional neste mês de junho. O programa social já vinha pagando o Benefício Primeira Infância, o qual paga um adicional de R$ 150 para cada criança de até seis anos presente na família.

No entanto, em junho o Bolsa Família também passa a contar com o Benefício Variável Familiar. Este pagamento adicional do programa libera um valor de R$ 50 para três grupos, caso estejam presentes nas famílias beneficiárias. São eles: mulheres gestantes, lactantes, e jovens entre 7 e 18 anos (incompletos).

Além disso, a Caixa Econômica Federal irá realizar uma troca de todos os cartões do Bolsa Família. Com isso, a medida quer garantir que os cartões utilizados pelas famílias beneficiárias não sejam utilizados apenas para o saque do benefício.

Sendo assim, com a reformulação do Bolsa Família, o Governo Federal planeja aumentar o poder de compra das famílias beneficiárias. Com isso, o objetivo final é tirar o Brasil do Mapa da Fome, o qual o país voltou a fazer parte no ano de 2020, aumentando a renda das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

Calendário do benefício para junho

Os pagamentos do Bolsa Família em junho, como de costume, serão feitos nos dez últimos dias úteis do mês. Sendo assim, as parcelas começam a ser liberadas no dia 19, e se encerram no dia 30. Além disso, a ordem dos pagamentos é feita de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário. Confira o calendário a seguir:



NIS final 1: dia 19 de junho;

NIS final 2: dia 20 de junho;

NIS final 3: dia 21 de junho;

NIS final 4: dia 22 de junho;

NIS final 5: dia 23 de junho;

NIS final 6: dia 26 de junho;

NIS final 7: dia 27 de junho;

NIS final 8: dia 28 de junho;

NIS final 9: dia 29 de junho;

NIS final 0: dia 30 de junho.

Lembrando que é sempre importante que as famílias mantenham duas informações atualizadas no Cadastro Único. Este é o sistema de cadastros dos beneficiários do Bolsa Família, e caso a família não esteja com suas informações atualizadas, ou forneça informações falsas, o benefício pode ser suspenso ou até mesmo cancelado.