Os pagamentos de junho do Bolsa Família do Governo Federal ainda não foram iniciados, mas já é possível entender alguns pontos sobre a próxima liberação do programa social. Um dos pontos que já esta claro é que ao menos uma parte dos usuários que fazem parte do benefício social poderão receber R$ 900 ou até mais do que este patamar.

Oficialmente, o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome ainda não divulgou a lista com as pessoas que poderão receber este valor em junho. A tendência é de que dentro de mais alguns dias, a pasta divulgue estes dados nos sistemas de apps como o do Caixa Tem e até mesmo o do Bolsa Família.

De todo modo, já é possível realizar algumas projeções sobre o que vai ocorrer no mês de junho, com base nas regras que acabaram de ser aprovadas pela Câmara dos Deputados. Os parlamentares definiram que o Governo Federal poderá realizar uma série de pagamentos para públicos específicos do benefício social.

Quais são os benefícios

De maneira geral, podemos dizer que o Bolsa Família será dividido em seis pagamentos a partir de junho. Veja abaixo.

Valor regular de R$ 600;

Valor regular a partir de R$ 710 para famílias com mais de cinco integrantes;

Adicional de R$ 150 por filhos menores de seis anos de idade;

Adicional de R$ 50 por filhos com idade entre sete e 18 anos;

Adicional de R$50 por mulheres grávidas;

Adicional de R$ 50 por mulheres lactantes.

A família poderá atingir a marca dos R$ 900 pagos neste mês de junho, a depender da soma dos adicionais que serão pagos para estes usuários.

O pagamento mínimo do Bolsa Família

Independente da situação da sua família, o fato é que para este mês de junho, seguirá valendo a ideia de que todos os usuários devem receber um patamar mínimo de R$ 600. Assim, mesmo que você não se encaixe em nenhum dos adicionais acima, o patamar mínimo de pagamentos seguirá sendo válido.

Imagine, por exemplo, a situação de um idoso que reside sozinho em casa. Ele vai ganhar os R$ 600 mesmo considerando que não reside com nenhuma criança e nem com mulheres grávidas ou lactantes. Nenhum usuário que faz parte do Bolsa Família pode receber menos do que R$ 600.



Você também pode gostar:

O pagamento regular

Contudo, este valor regular pode se tornar ainda maior caso o idoso do nosso exemplo resida com outras pessoas. De acordo com a regra geral do Bolsa Família, cada integrante deve receber um patamar de R$ 142 no projeto social.

Imagine, por exemplo, que o senhor do nosso exemplo reside com outras quatro pessoas. Estamos falando de uma casa com cinco integrantes ao todo. Desta forma, basta multiplicar 142 por cinco, e o resultado será R$ 710. Como se trata de um resultado maior do que R$ 600, a família recebe os R$ 710.

Agora imagine que este mesmo senhor reside com outras três pessoas. Neste caso, estamos falando de uma casa com quatro integrantes. Agora, seria preciso multiplicar 142 por quatro. O resultado seria R$ 568. Como se trata de um resultado menor do que os R$ 600 mínimos, a família recebe os R$ 600.

Os adicionais do Bolsa Família

A partir destas informações sobre os pagamentos regulares, fica mais fácil saber quanto vai se ganhar de adicional. Imagine uma casa com cinco pessoas em que uma dessas integrantes está grávida. Neste caso, a família vai receber R$ 710 de pagamento regular, mais R$ 50 do adicional pela gestante.

Agora imagine que outro integrante desta casa é uma criança de três anos. Neste cenário, o Governo vai liberar mais R$ 150 pelo filho menor de seis anos. Os valores podem ir sendo elevados e até mesmo alterados no decorrer do tempo a depender da situação estrutural da família.

Os pagamentos de junho do Bolsa Família começam a serem feitos a partir do dia 19.