Cidadãos de algumas cidades brasileiras poderão participar de um mutirão para o recebimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Segundo as informações oficiais, o Instituto Nacional do Seguro Social (INS) deverá realizar a ação a partir deste final de semana em municípios que contam com os números mais altos de cidadãos que aguardam a concessão do saldo.

Dados mais recentes da autarquia apontam que pouco mais de 514,7 mil brasileiros estão na fila de espera por uma resposta para entrada no BPC. Este número representa nada menos do que 41% de toda a fila de espera para entrada em benefícios previdenciários do INSS. Assim, o Instituto decidiu dar preferência para este público nos próximos finais de semana.

Cidades que receberão o mutirão

De acordo com o INSS, o mutirão para a redução da fila de espera do BPC deve ocorrer em todos os finais de semana até o dia 2 de julho. Veja abaixo o calendário de atuação:

Caruaru (PE) – 3 e 4 de junho;

Manaus (AM) – 17 e 18 de junho;

Imperatriz (MA) – 24 e 25 de junho;

Montes Claros (MG) – 1 e 2 de julho.

Se você reside em uma destas cidades e quer participar do mutirão para receber o BPC com mais rapidez, é preciso entrar em contato com a Central Telefônica do INSS através do número 135. Por este canal, será possível agendar o seu atendimento na data que está prevista para a sua cidade.

No mutirão, o INSS vai disponibilizar assistentes sociais e médicos peritos. A ideia é que estes profissionais ajudem os cidadãos em perícias médicas ou mesmo na avaliação da situação da documentação destes indivíduos. No final das contas, o plano é mesmo fazer com que a fila de espera seja reduzida.

“Além das avaliações sociais, servidores do INSS e peritos médicos estarão presentes para prestar informações, realizar perícias médicas, além de solucionar dificuldades de acesso e a conclusão de alguns benefícios”, disse o INSS por meio de nota.

IBDP elogia medida

O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) elogiou a medida tomada pelo Instituto Nacional do Seguro Social. De acordo com representantes deste órgão, o INSS está acertando ao levar os mutirões para as cidades que relativamente contam com as maiores filas de espera do Brasil.



“Acho muito favorável essa atitude de fazer um mutirão e concluir o mais rápido possível esses processos de pessoas que solicitaram o benefício assistencial”, diz Adriane Bramante, presidente do IBDP.

“O BPC é um benefício de natureza assistencial. São pessoas em situação de miserabilidade, e você ter um número tão expressivo de pessoas aguardando análise compromete a garantia de subsistência dessas pessoas”, afirma.

Quem pode receber o BPC?

Segundo as informações do INSS, o BPC é um benefício previdenciário voltado para pessoas que não estão podendo mais trabalhar. São idosos com mais de 65 anos de idade, e outros cidadãos que possuem algum nível de deficiência física e/ou intelectual.

Para receber este saldo não é necessário ter contribuído com a previdência. Mas é importante que o cidadão tenha uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico, e que receba até um quarto do salário mínimo, ou seja, R$ 330 de acordo com as regras atuais.

Como solicitar o BPC?

Não é necessário sair de casa para solicitar o recebimento do BPC. Basta ligar para a Central 135, ou ainda acessar o site ou app do Meu INSS. Será preciso solicitar a opção “Benefício Assistencial ao Idoso” ou “Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência”.

Em boa parte dos casos, o cidadão vai ter que apresentar uma série de documentos que comprovem a condição do indivíduo. Para a maioria dos cidadãos, também será preciso realizar uma perícia médica para comprovar a condição física do indivíduo.