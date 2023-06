O Infogroup, grupo composto por duas empresas de telecomunicação da região Norte do país, está com algumas ótimas oportunidades de emprego disponíveis. Posto isso, antes de falar mais sobre, veja quais são as vagas em aberto:

Analista de Marketing JR- Manaus – AM – Efetivo;

Assistente de Suporte Técnico-Helpdesk – Manaus – AM – Efetivo;

Técnico (a) de Rede FTTH Manaus – Manaus – AM – Efetivo;

Vendedor Externo (PAP) – Representante Comercial – Manaus – AM – Efetivo;

Vendedor Externo (a) – Representante Comercial PlayMais – Iranduba – AM – Efetivo;

Vendedor Externo (a) – Representante Comercial PlayMais – Presidente Figueiredo – AM – Efetivo;

Vendedor Interno (a) – Representante Comercial – Manaus – AM – Efetivo.

Mais sobre o Infogroup

Sobre o Infogroup, vale a pena destacar que estamos falando de um grupo que nasceu da ideia comum de alguns empreendedores que não aceitavam o fato de ter de pagar muito para ter uma conexão com a Internet de qualidade.

A partir daí, resolveram colocar em prática a sua ideia e criaram a Action e a PlayMais Fibra. Desde então, trabalha para atender da melhor forma quem procura os seus serviços. A Action e a PlayMais são empresas licenciadas pela Anatel para fornecer Serviços de Comunicação Multimídia em todo território nacional.

Por fim, seu lema é acreditar sempre ser possível fornecer links de acesso à Internet de alta velocidade e de ótima qualidade a custos bem mais baixos aos encontrados no mercado. Utilizando sempre equipamentos homologados pela Anatel em sua estrutura, conta com um corpo técnico especializado capaz de garantir a qualidade dos serviços prestados.

Como se inscrever em uma das vagas?

Para se inscrever em uma das vagas do Infogroup, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Para não perder nada sobre as principais notícias e as vagas de empregos do nosso país, é só acessar o Notícias Concursos!



Você também pode gostar: