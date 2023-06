Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Entre Rios promove abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 33 vagas em cargos de níveis alfabetizado, médio/técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Nível alfabetizado: motorista de veículos e utilitários (2 vagas); operador de rolo compactador (1 vaga); motorista de caminhão (1 vaga); operador de trator (2 vagas); operador de retroescavadeira (1 vaga);

motorista de veículos e utilitários (2 vagas); operador de rolo compactador (1 vaga); motorista de caminhão (1 vaga); operador de trator (2 vagas); operador de retroescavadeira (1 vaga); Nível médio/técnico: assistente administrativo (2 vagas); técnico de enfermagem (1 vaga); monitor de creche (1 vaga); atendente de recepção (1 vaga);

assistente administrativo (2 vagas); técnico de enfermagem (1 vaga); monitor de creche (1 vaga); atendente de recepção (1 vaga); Nível superior: professor de artes (1 vaga); professor bilíngue (2 vagas); professor de língua estrangeira (1 vaga); orientador educacional (1 vaga); agente de controle interno (1 vaga); agente de tributação e fiscalização (1 vaga); professor de educação especial (1); professor de ensino fundamental (1 vaga); professor de educação infantil (7 vagas); odontólogo (1 vaga); fonoaudiólogo (1 vaga); assistente social (1 vaga); nutricionista (1 vaga); e farmacêutico (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Os salários oferecidos varia entre R$ 1.486,67 a R$ 5.747,69, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 18 de junho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora GS Assessoria e Concursos.

Para os candidatos que não tiverem acesso a internet, serão aceitas inscrições presenciais, no Prédio da Prefeitura Municipal, no horário das 7h30às 11h30 e das 13h às 17h, em dias úteis.

O valor da inscrição oscila entre R$ 90,00 a R$ 150,00.

PROVAS



Você também pode gostar:

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais/atualidades e conhecimentos específicos;

(caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais/atualidades e conhecimentos específicos; prova prática e prova de títulos para alguns cargos.

As avaliações objetivas serão realizadas no dia 9 de julho de 2023.

O concurso é válido por 01 ano, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

ATRIBUIÇÕES

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Executar serviços administrativos, financeiros e de auxiliar na contabilidade ne nas atividades de controle interno, serviços operacionais diversos nos setores da Administração Municipal, como no controle de bens patrimoniais, controle de estoque e de materiais, rotinas de recursos humanos; conhecer e estudar a legislação municipal para as mais diversas áreas administrativas; entre outras atividades.

ORIENTADOR EDUCACIONAL

Atividades de suporte pedagógico direto à docência na educação infantil e no ensino fundamental, voltadas para planejamento, administração, supervisão e inspeção escolar; Coordenar a elaboração e a execução do projeto político pedagógico das escolas; Realizar as tarefas administrativas inerentes a sua área; entre outras atividades.

AGENTE DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Executar os serviços das normas tributárias, nos Termos do Código Tributário Municipal, controlar o cadastro de contribuintes, controle de lançamento e cobrança tributária, bem como da dívida ativa, expedir avisos, autuações e notificações, manter atualizado o cadastro imobiliário e a planta genérica de valores, estar permanentemente atualizado em matéria de direito tributário; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital completo abaixo.

EDITAL nº 07/2023: clique aqui