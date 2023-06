Os pagamentos do Bolsa Família em maio acabaram nesta quarta-feira (31), no entanto, os beneficiários já estão à espera do próximo lote em junho. Isso porque neste mês o programa social entra em uma nova fase, contratando com novidades, inclusive, um pagamento adicional.

Cerca de 21 milhões de famílias foram beneficiadas no mês de maio, com um cronograma de pagamentos que começou no dia 18 e se encerrou no dia 31 do mês passado. Entretanto, 1,4 milhões de famílias não foram incluídas nestes pagamentos. Isso ocorreu porque possuíam divergências nos dados apresentados no CadÚnico, sistema de cadastros do Bolsa Família.

Sendo assim, após processo de revisão de dados essas famílias ficaram de fora dos pagamentos. Desta maneira, para aproveitar as novidades do Bolsa Família em junho, os beneficiários devem ficar atentos às informações cadastrais no CadÚnico.

Novidades do Bolsa Família

O Bolsa Família começa a pagar um novo adicional neste mês de junho. O programa social já vinha pagando o Benefício Primeira Infância, o qual paga um adicional de R$ 150 para cada criança de até seis anos presente na família.

No entanto, em junho o Bolsa Família também passa a contar com o Benefício Variável Familiar. Este pagamento adicional do programa libera um valor de R$ 50 para três grupos, caso estejam presentes nas famílias beneficiárias. São eles: mulheres gestantes, lactantes, e jovens entre 7 e 18 anos (incompletos).

Além disso, também haverá uma mudança na forma de realizar os cálculos das parcelas para os beneficiários. A partir de junho, o cálculo será feito de acordo com o Benefício de Renda de Cidadania, o qual irá pagar para cada integrante da família beneficiária do programa R$ 142.

No entanto, ainda se mantém o valor mínimo do Bolsa Família de R$ 600 por família, ou seja, caso este valor não seja atingido através das parcelas de R$ 142, o Benefício Complementar irá agir e completar o valor pago pelo benefício.

É importante destacar que após sua reformulação, o Bolsa Família obriga que as famílias mantenham a frequência escolar de crianças e adolescentes, assim como uma caderneta de vacinação atualizada. Também é necessário fazer o acompanhamento nutricional de crianças, mulheres, e pré-natal de gestantes.

Calendário do benefício para junho



Você também pode gostar:

Os pagamentos do Bolsa Família em junho, como de costume, serão feitos nos dez últimos dias úteis do mês. Sendo assim, as parcelas começam a ser liberadas no dia 19, e se encerram no dia 30. Além disso, a ordem dos pagamentos é feita de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário. Confira o calendário a seguir:

NIS final 1: dia 19 de junho;

NIS final 2: dia 20 de junho;

NIS final 3: dia 21 de junho;

NIS final 4: dia 22 de junho;

NIS final 5: dia 23 de junho;

NIS final 6: dia 26 de junho;

NIS final 7: dia 27 de junho;

NIS final 8: dia 28 de junho;

NIS final 9: dia 29 de junho;

NIS final 0: dia 30 de junho.

Lembrando que é sempre importante que as famílias mantenham duas informações atualizadas no Cadastro Único. Este é o sistema de cadastros dos beneficiários do Bolsa Família, e caso a família não esteja com suas informações atualizadas, ou forneça informações falsas, o benefício pode ser suspenso ou até mesmo cancelado.