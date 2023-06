A Unicesumar, Universidade Centro de Ensino Superior de Maringá, é uma instituição de ensino superior privada com unidades em Maringá, Londrina, Curitiba, Ponta Grossa e Corumbá.

A instituição possui uma oferta de cursos muito variada. Porém, um dos maiores destaques da Unicesumar é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos em todo o Brasil.

Se você quer estudar na Unicesumar, então está no lugar certo: as inscrições para a próxima edição do Vestibular de Medicina da instituição no campus de Corumbá estão abertas.

Assim, para te ajudar, separamos um resumo completo com aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina 2023/2 da Unicesumar, incluindo datas e funcionamento da seleção. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina Unicesumar – Corumbá: inscrições abertas

As inscrições para o Vestibular de Medicina 2023/2 da Unicesumar estão abertas desde o dia 02 de maio e os candidatos poderão se inscrever até o dia 19 de junho de 2023.

A inscrição deve ser realizada exclusivamente de forma online por meio do preenchimento do formulário disponível na página dedicada ao vestibular no site da Unicesumar.

De acordo com o edital do Vestibular de Medicina Unicesumar 2023/2 em Corumbá, os candidatos poderão, no momento da inscrição, optar por concorrência única ou simultânea no processo seletivo de Corumbá e da Unicesumar de Maringá.

Por fim, devemos destacar que só poderão concorrer a uma vaga no vestibular os candidatos que já concluíram o ensino médio.

Além disso, o edital do vestibular deixa claro que os candidatos que ainda não concluíram o ensino médio deverão participar do processo seletivo na modalidade “treineiro”.



Vestibular de Medicina Unicesumar – Corumbá: taxa de inscrição

Para participar do Vestibular de Medicina 2023/2 da Unicesumar os candidatos precisarão pagar uma taxa de inscrição de R$ 200,00. O pagamento deverá ser efetuado via boleto bancário.

O valor a ser pago será o mesmo para os candidatos que quiserem concorrer via ENEM ou na modalidade prova presencial e também também para concorrência única ou simultânea.

Vestibular de Medicina Unicesumar – Corumbá: formas de seleção

O candidato que quiser participar do Vestibular de Medicina da Unicesumar poderá fazer a prova presencial ou usar a nota obtida no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Vestibular de Medicina Unicesumar – Corumbá: prova presencial

O Vestibular de Medicina 2023/2 da Unicesumar de Corumbá prevê a aplicação de uma prova presencial no dia 24 de junho de 2023, às 14h. O exame será aplicado nas cidades de Campo Grande e Corumbá.

A prova terá duração máxima de 5 horas e o tempo mínimo de permanência é de 3 horas. Os candidatos poderão acessar a localização das salas para as provas no dia 23 de junho.

Ao exame poderá ser atribuída uma pontuação máxima de 150 pontos. As questões da prova serão distribuídas da seguinte forma:

20 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

10 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias;

15 questões de Linguagem, Códigos e suas Tecnologias;

5 questões de Matemática e suas Tecnologias.

A nota final do candidato na prova será obtida por meio da soma das notas de todas as provas.

Vestibular de Medicina Unicesumar – Corumbá: nota do ENEM

Poderão ser usadas notas do ENEM obtidas entre os anos de 2015 e 2022.

O candidato que optar por essa modalidade, deverá, no momento da inscrição, informar o código de inscrição do ENEM da edição escolhida para que a Unicesumar possa acessar os dados oficias no site do INEP.

Vestibular de Medicina Unicesumar – Corumbá: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2023/2, a Unicesumar irá oferecer 20 vagas para o curso de Medicina oferecido na unidade da instituição em Corumbá.

Os candidatos aprovados irão ingressar no segundo semestre letivo de 2023.

Vestibular de Medicina Unicesumar – Corumbá: divulgação dos resultados

O resultado da primeira chamada dos aprovados no Vestibular de Medicina 2023/2 da Unicesumar será divulgado no dia 30 de junho de 2023.

Os candidatos aprovados na primeira chamada deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 30 de junho e 09 de julho de 2023. A segunda chamada, por sua vez, será divulgada no dia 10 de julho.