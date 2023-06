A Unifenas, Universidade José do Rosário Vellano, é uma instituição de ensino superior e privada que está localizada na cidade de Alfenas, no estado de Minas Gerais.

Dentre os cursos oferecidos pela universidade, podemos destacar o curso de Medicina, muito ambicionado por estudantes de todas as partes do país.

Nesta sexta-feira, dia 02 de junho de 2023, os resultados da seleção via prova presencial do Vestibular de Medicina 2023/2 da Unifenas foram divulgados.

Dessa forma, para te ajudar a acessar o resultado e a entender quais são os próximos passos do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo com aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina 2023/2 da Unifenas. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina Unifenas 2023/2: resultado foi divulgado

O resultado da modalidade “prova tradicional” do Vestibular de Medicina Unifenas 2023/2 foi divulgado nesta sexta-feira, dia 2 de junho de 2023.

O documento em PDF com os nomes dos candidatos aprovados em primeira chamada está disponível na página dedicada ao vestibular no site da Unifenas.

Os candidatos aprovados deverão confirmar interesse pela matrícula até esta segunda-feira, dia 05 de junho de 2023, na página do vestibular da Unifenas.

Os procedimentos de matrícula, por sua vez, poderão ser realizados exclusivamente de forma online até o dia 06 de junho.

Vestibular de Medicina Unifenas 2023/2: prova tradicional



Você também pode gostar:

Os candidatos que optarem pela modalidade “prova tradicional” participaram de um exame aplicado de forma presencial no dia 27 de maio, das 13h às 18h.

A prova foi aplicada nas seguintes cidades: Brasília/DF, Campinas/SP, Curitiba/PR, Goiânia/GO, Ribeirão Preto/SP, São Paulo/SP, Uberlândia/MG, Vitória/ES e nas unidades da Unifenas em Alfenas, Belo Horizonte, Campo Belo, Divinópolis e Varginha.

O exame foi composto por 48 questões de múltipla escolha (objetivas) divididas da seguinte forma: Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Química e Física); Matemática e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Literatura e Inglês); Matemática e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias (História e Geografia). Os candidatos puderam receber um valor máximo de até 100 pontos na prova.

Além disso, a prova também continha uma redação com valor máximo de 35 pontos.

Vestibular de Medicina Unifenas 2023/2: outras modalidades de seleção

Os candidatos que optarem pela modalidade “ENEM” não precisaram fazer nenhum tipo de prova e poderão participar da seleção usando a pontuação obtida na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Para o Vestibular de Medicina 2023/2 da Unifenas, foram aceitas as pontuações obtidas entre os anos de 2009 e 2022 no ENEM.

O resultado da seleção via nota do ENEM foi divulgado no dia 30 de maio de 2023 no site oficial da Unifenas.

Outras modalidades do Vestibular de Medicina Unifenas 2023/2 que puderam ser escolhidas pelos candidatos no momento da inscrição foram:

Prova tradicional e ENEM: na modalidade “prova tradicional e ENEM”, o candidato poderá se inscrever em modalidades diferentes para concorrer às vagas de Medicina nos campus de Alfenas e/ou Belo Horizonte.

Prova tradicional unificada e ENEM: na modalidade “prova tradicional unificada e ENEM”, o candidato deverá optar pela prova tradicional, em ordem de preferência, entre os cursos de Medicina oferecidos em Alfenas e em Belo Horizonte. Através da nota do ENEM, o candidato fará duas inscrições, sendo uma para cada campus.

Vestibular de Medicina Unifenas 2023/2: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2023/2, a Unifenas está oferecendo 210 vagas para ingresso no curso de Medicina, sendo 80 vagas para o campus de Alfenas e 130 para o campus de Belo Horizonte.

Veja a seguir o número de vagas direcionado para cada uma das modalidades do processo seletivo:

Prova tradicional: 40 vagas para Alfenas e 65 para Belo Horizonte;

Uso da nota do ENEM: 40 vagas para Alfenas e 65 para Belo Horizonte.

Para as modalidades “prova tradicional e ENEM” e “prova tradicional unificada e ENEM”, não foram destinadas vagas específicas.