Saber sobre os requisitos do concurso PM PA ( Polícia Militar do Pará) é uma das ações principais para quem se interessar no certame. O quantitativo de vagas já foi divulgado.

A oferta é atrativa e serão disponibilizadas 4.400 vagas, contudo, ainda não se sabe a distribuição dessa demanda, mas deve contemplar os cargos de oficial e soldado. Tudo indica também que as oportunidades serão para ambos os sexos.

Sobre os demais certames, o estado deve ofertar 21 concursos e 11.488 vagas. Os preparativos deverão ser iniciados em breve, levando em conta a necessidade de contratação de mais profissionais.

Requisitos concurso PM PA

Os candidatos para se preparar, precisam saber sobre as regras. Levando em conta o edital mais recente, de 2020, os requisitos foram:

Nível médio de escolaridade para o cargo de Soldado;

Diploma de Curso de Bacharel em Direito para o cargo de Oficial;

Ter idade compreendida entre 18 e 30 anos;

Ter altura mínima de 1,60 m, se homem, e de 1,55 m, se mulher;

Ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – categoria “B”.

Como foi o último concurso PM PA?

O último concurso PM PA aconteceu em 2020 e ofertou, ao todo, 2.405 vagas para soldado e oficial. A maior demanda foi para a carreira de praça, com mais de 75% das oportunidades.

A distribuição de vagas acontece da seguinte forma:2.310 vagas para candidatos de ambos os sexos. Dessas, são 2.079 para homens e 231 para mulheres. Os interessados deveriam comprovar nível médio como escolaridade.

Para nível superior, foram 95 vagas, sendo 10 para mulheres. Os requisitos dos cargos foram:



Soldado: Ensino médio completo, idade de 18 a 30 anos e altura mínima de 1,65 m para homens e 1,60 m para mulheres; e

Ensino médio completo, idade de 18 a 30 anos e altura mínima de 1,65 m para homens e 1,60 m para mulheres; e Oficial: Ensino superior completo, idade de até 35 anos e altura mínima de 1,65 m para homens e 1,60 m para mulheres.

Provas concurso PM PA

As provas forma aplicadas nas seguintes cidades: Belém, Marabá, Santarém, Altamira, Redenção e Itaituba e contou com as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Atualidades;

Raciocínio Lógico;

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo;

Noções de Direito Penal;

Noções de Direito Processual Penal;

Noções de Direito Penal Militar;

Noções de Direito Processual Penal Militar;

Noções de Legislação Penal Especial;

Noções de Direitos Humanos; e

Legislação Institucional.

O concurso PM PA contou com mais de 97 mil inscritos e demais etapas: exame de avaliação de saúde; teste de avaliação física; e investigação dos antecedentes pessoais.

Distribuições dos demais editais do Pará

Os demais concursos serão para os seguintes locais:

219 vagas na Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV);

315 vagas na Sespa (Secretaria de Saúde Pública);

67 vagas na AGTRAN (Agência de Transporte Metropolitano);

31 vagas na Sedop (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas);

66 vagas no Imetro;

237 vagas na PC PA (Polícia Civil do Pará);

246 vagas na Polícia Científica;

112 vagas no Iterpa (Instituto de Terras do Pará);

140 vagas na Prodepa;

6 vagas na Secult (Secretaria de Cultura do Pará);

135 vagas na Sedap (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca);

146 vagas na Arcon (Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará);

205 vagas na Uepa (Universidade do Estado do Pará);

1.892 vagas nos Bombeiros;

4.400 vagas na PM PA (Polícia Militar do Pará);

55 vagas no Ideflor-Bio;

3.300 vagas na Seduc (Secretaria de Educação do Pará).

Outros concursos PM

O concurso PM PR ( Polícia Militar do Paraná) anuncia certame com um total de 50 vagas imediatas para o cargo de cadete.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 23 de agosto, no site da banca organizadora, UFPR, ao custo de R$ 195,00.

Vagas concurso PM PR

Como mencionado, a oportunidade é para Cadete. Confira tabela:

CARGOS VAGAS SALÁRIO INICIAL* Cadete 50 R$ 3.776,22

Vale lembrar que após o curso de formação do concurso PM PR, os valores são modificados ao longo do tempo. Veja:

1º ano: R$ 3.776,22;

2º ano: R$ 4.181,38;

3º ano: R$ 4.748,59.

Entretanto, ao ser declarado Aspirante a Oficial o subsídio é de R$ 7.827,69. Após o período de estágio probatório, estará apto a ser promovido ao Posto de 2º Tenente com subsídio a partir de R$ 10.327,39.

Como serão as provas?

A prova objetiva do concurso PM PR está marcada para 22 de outubro. O certame, por sua vez, vai acontecer com as seguintes etapas:

A primeira etapa , de caráter eliminatório e classificatório, será composta pelo Processo Seletivo da UFPR (PS/UFPR), constituído em duas fases: Prova de Conhecimentos Prova de Compreensão e Produção de Textos

, de caráter eliminatório e classificatório, será composta pelo Processo Seletivo da UFPR (PS/UFPR), constituído em duas fases: A segunda etapa, de caráter eliminatório, será composta pelas Provas de Habilidades Específicas (PHE) realizadas no âmbito da PMPR.

A fase chamada de PHE contam com:

Investigação Social (IS), Avaliação Psicológica (AP), Exame de Capacidade Física (ECAFI) e Exame de Sanidade Física (ESAFI