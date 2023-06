O concurso Simões Filho BA ( Bahia) teve o edital liberado. Ao todo são 70 vagas para educação. Veja mais detalhes a seguir e confira os cargos ofertados.

Vale lembrar que os interessados em participar devem inscrever-se entre os dias 03 e 28 de junho, através do site da banca organizadora, Concepção Consultoria. A taxa de participação ficou fixada em R$ 100,00.

Vagas e salários concurso Simões Filho BA

As vagas são para ensino superior. Confira tabela:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Professor (diversas especialidades) 70 R$ 2.210,28

Como serão as provas concurso Simões Filho BA?

A fase objetiva está prevista para 23 de julho e as disciplinas que estarão são:

Língua Portuguesa;

Conhecimentos Gerias; e

Conhecimentos Específicos.

Clique aqui e acesse o edital completo.

Demais cargos concurso Simões Filho BA

O concurso, além da educação, oferta vagas para demais cargos. Veja:

Ensino médio

CARGOS VAGAS SALÁRIO Agente de Trânsito 10 R$ 1.320,00 Fiscal de Meio Ambiente 02 R$ 1.320,00 Fiscal de Obras e Serviços 03 R$ 1.320,00 Fiscal da Vigilância Sanitária 03 R$ 1.320,00 Guarda Civil Municipal 05 R$ 1.320,00 Técnico Administrativo 02 R$ 1.500,00

Nível superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO Analista Controle Interno 02 R$ 4.000,00 Auditor Fiscal 02 R$ 1.320,00 (mais produtividade) Professor (diversos) 70 R$ 2.210,28

Provas objetivas

As provas objetivas do concurso Simões Filho BA dos demais cargos podem ser divididas do seguinte modo:

Cargos de nível médio:

ÁREAS DE CONHECIMENTO Nº DE QUESTÕES PESO TOTAL DE PONTOS Língua Portuguesa 10 2,0 20,0 Conhecimentos Gerais 05 1,0 5,0 Conhecimentos Específicos 15 3,0 45,0

Cargos de nível superior:

ÁREAS DE CONHECIMENTO Nº DE QUESTÕES PESO TOTAL DE PONTOS Língua Portuguesa 10 2,0 20,0 Conhecimentos Gerais 10 1,0 10,0 Conhecimentos Específicos 30 3,0 90,0

A pontuação varia a depender da escolaridade:

Para os cargos de nível superior a avaliação objetiva de conhecimentos terá o valor total de 120 pontos e será eliminado do concurso o candidato que não obtiver um mínimo de 60 .

a avaliação objetiva de conhecimentos terá o valor total de e será eliminado do concurso o candidato que não obtiver um mínimo de . Para os cargos de nível médio a avaliação objetiva de conhecimentos terá o valor total de 70 pontos e será eliminado do concurso o candidato que não obtiver um mínimo de 35.

Sobre a etapa psicológica

Alguns cargos deverão solicitar a fase psicológica. Neste caso, a fase será aplicada exclusivamente para os 50 primeiros candidatos habilitados na prova objetiva para os cargos de Agente de Trânsito e Guarda Civil.

Os pontos que serão levados em consideração são:

Atenção concentrada: refere-se à capacidade que ele possui em focar-se em uma determinada tarefa, evitando erros ou omissões na rotina laboral.

Atenção difusa: capacidade de perceber os diversos fatores a sua volta podendo executar mais de uma atividade ao mesmo instante, percebendo os diversos estímulos ao redor.

Personalidade: avaliar os traços de confiança e atitude defensiva; ordem e falta de compulsão; conformidade social e rebeldia; atividade e passividade; estabilidade e instabilidade emocional; extroversão e introversão; empatia e egocentrismo, agressividade, impulsividade e relacionamento interpessoal.

Memória: avaliar a capacidade do indivíduo em memorizar rostos e informações a eles associadas.

Atribuição Guarda do concurso Simões Filho BA

As funções para o cargo são:

Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município;

Prevenir, inibir e coibir, pela presença e vigilância, infrações penais ou administrativas e condutas que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais;

Colaborar, de forma integrada, com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;

Auxiliar a Defesa Civil e demais autoridades Municipais quando da ocorrência de eventos danosos;

Assegurar a segurança da população durante comemorações cívicas e eventos programados pelo Município; vincular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando à adoção de ações interdisciplinares no Município;

Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas; e

Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignitários.

Etapas da prova para guarda

Os interessados do concurso Simões Filho BA para guarda deverão se atentar às fases. Confira as etapas:

Prova Objetiva – de caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação Psicológica – de caráter eliminatório;

Exames Admissionais – de caráter eliminatório;

Exame Toxicológico, de caráter eliminatório; e

Investigação Social – de caráter eliminatório.