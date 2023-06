O concurso ISS Simões Filho BA ( Bahia) teve o edital liberado com vagas para Auditor. A exigência é nível superior em áreas específicas.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 03 e 28 de junho, no site da banca organizadora, a Concepção. Além disso, será necessário efetuar o pagamento de uma taxa no valor de R$ 120,00.

Vagas concurso ISS Simões Filho BA

As vagas são para Auditor que tem como requisito de escolaridade, nível superior. São duas oportunidades. Vale lembrar que para ingressar no cargo é necessário possuir nível superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas ou Direito e registro no Conselho Regional respectivo.

O salário é de R$ 1.320 mais produtividade. Confira a seguir as atribuições da carreira.

Atribuições concurso ISS Simões Filho BA

Segundo o edital, as atribuições são:

Planejar, coordenar, supervisionar e executar atividades relativas a: Procedimentos de auditoria, perícia, diligência e fiscalização de receitas municipais, visando verificar o cumprimento das obrigações tributárias, de natureza principal e acessória, praticando todos os atos definidos na legislação específica, inclusive os relativos à busca e à apreensão de livros, documento e arquivos em meio eletrônico ou qualquer outro bem e coisa móvel necessária à comprovação de infração à legislação tributária, bem como o ato de lacrar bens móveis e imóveis, no exercício de suas funções.

Organização, manutenção e revisão de informações cadastrais e outros instrumentos de controle administrativo fiscal, inclusive realizando diligências que não caracterizem procedimentos de fiscalização.

Elaboração, manutenção e revisão da Cartografia Fiscal do Município, incluindo a Planta Genérica de Valores.

Como serão as provas?

O concurso terá fase objetiva com um total de 50 questões divididas do seguinte modo:



ÁREAS DE CONHECIMENTO Nº DE QUESTÕES PESO TOTAL DE PONTOS Língua Portuguesa 10 2,0 20,0 Conhecimentos Gerais 10 1,0 10,0 Conhecimentos Específicos 30 3,0 90,0

Clique aqui e acesse o edital completo.

Demais vagas no concurso

Ao todo são 70 vagas para educação. Veja mais detalhes a seguir e confira os cargos ofertados.

Vale lembrar que os interessados em participar devem inscrever-se entre os dias 03 e 28 de junho, através do site da banca organizadora, Concepção Consultoria. A taxa de participação ficou fixada em R$ 100,00.

Vagas e salários concurso Simões Filho BA

As vagas são para ensino superior. Confira tabela:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Professor (diversas especialidades) 70 R$ 2.210,28

Como serão as provas concurso Simões Filho BA?

A fase objetiva está prevista para 23 de julho e as disciplinas que estarão são:

Língua Portuguesa;

Conhecimentos Gerias; e

Conhecimentos Específicos.