A Universidade de Brasília (UnB) divulgou, através do Cebraspe, o resultado provisório na primeira etapa referente ao Vestibular UnB UAB 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar o documento com a média das notas obtidas pelos candidatos no Ensino Médio por meio do site do Cebrape.

Esse resultado preliminar é referente à primeira etapa da Modalidade II do Vestibular UnB UAB 2023. Como esse resultado é provisório, caberá a interposição de recurso.

Após essa etapa, os candidatos passarão por mais duas fases. De acordo com o edital do processo seletivo, o mesmo é composto por três etapas. São elas:

1 – Classificação dos candidatos por meio de uma das modalidades de ingresso descritas;

2 – Avaliação biopsicossocial, somente para os candidatos com a inscrição homologada;

3 – Análise dos documentos para fins de registro acadêmico.

Vestibular UnB UAB 2023 O processo seletivo está sendo realizado pela UnB em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB). Nesse sentido, o vestibular visa a seleção de novos alunos para cursos de licenciatura ofertados na modalidade de Educação a Distância (EaD), através do Sistema UAB. A UnB já recebeu as inscrições para o Vestibular UAB 2023. Os interessados puderam realizar as inscrições até o dia 16 de abril. Puderam se inscrever os estudantes que possuem o Ensino Médio completo.

Processo de seleção

Para a classificação dos candidatos para o preenchimento das vagas, além da modalidade via análise do histórico escolar, com o aproveitamento das médias obtidas pelos estudantes durante o Ensino Médio, a UnB permite também o ingresso através do aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

De acordo com o edital, os candidatos que optaram por usar as notas do Enem puderam realizar a inscrição usando o desempenho obtido em uma das edições do exame realizadas nos últimos dez anos. Segundo estabelecido no edital, a UnB aceitará as notas das edições do Enem de 2013 a 2022.

No caso dos estudantes que optaram pela seleção via notas do Ensino Médio, foi necessário enviar o histórico escolar com o registro de todas as médias. A UnB avaliou as notas das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Química, Física, História e Geografia. O resultado preliminar mencionado diz respeito a essa etapa.



Você também pode gostar:

Oferta de vagas

De acordo com o edital, ao todo, a UnB está ofertando 1.027 (mil e vinte e sete) vagas através da UAB. As oportunidades são para os cursos de licenciatura em Artes Visuais, Geografia, Letras, Música e Pedagogia.

As vagas estão distribuídas por diversos polos de apoio presencial. Há oportunidades para os seguintes polos da UAB: Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Rio Branco, Sena Madureira, Barretos, Itapetininga, Carinhanha, Brasília, Anápolis, Santo Antônio do Descoberto, São Simão, Santos, Mineiros, Cristalândia, Alto Paraíso de Goiás, Canelinha, Araras, Franca, Cavalcante, Formosa, Goiás.

Reserva de vagas: Lei de Cotas

Parte das vagas está reservada de acordo com o definido pela sua política de ações afirmativas. Desse modo, há vagas para o Sistema de Cotas para Negros e para o Sistema de Cotas para Escolas Pública, que conta com recorte de renda e percentual de vagas para estudantes autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Resultado

Ainda de acordo com o cronograma, a publicação do resultado final, com a lista de classificados para as vagas, está prevista para o dia 31 de julho de 2023.

Na mesma data, a UnB deve divulgar as orientações para as matrículas dos convocados através da 1ª chamada. A lista de documentos necessários para o registro acadêmico, que deverá ser feito virtualmente, está disponível no edital.

Acesse o edital do Vestibular na íntegra para mais informações.

Leia também UEMA recebe inscrições para Processo Seletivo EAD 2023 até 23 de junho; saiba mais.