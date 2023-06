A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), através da Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest), realiza neste sábado, dia 3 de maio, a Oficina de Redação voltada para o Vestibular 2024. De acordo com a Comvest, o evento acontecerá de maneira remota.

A universidade realizará a oficina “A Redação no Vestibular Unicamp” para cerca de 500 professores das disciplinas de Língua Portuguesa, Literatura e Redação dos ensinos fundamental II, médio e de cursinhos, alunos de graduação (Letras, Linguística e Estudos Literários) e de pós-graduação (Letras e Linguística).

O objetivo do evento é proporcionar aos professores da rede básica de ensino e aos professores de cursinhos pré-vestibular conhecimentos sobre as exigências da Unicamp para a prova de redação. Desse modo, os docentes poderão instruir melhor os alunos que desejam participar dos vestibulares da Unicamp.

Sobre a Oficina

De acordo com o cronograma, a oficina acontecerá neste sábado, dia 3 de junho, no período das 9h às 17h (horário de Brasília). Para acessar a plataforma do evento, os professores inscritos deverão acessar o link disponibilizado pela Comvest.

Ainda conforme a Comvest, a oficina abordará os seguintes temas: características da prova de redação da Unicamp; formato da prova; critérios e procedimentos de correção.

“A realização da oficina reflete a preocupação da Comvest em divulgar as características de sua prova à comunidade externa, devido à importância da Redação em seu exame”, destaca a Comissão.

“A prova de Redação aplicada no Vestibular Unicamp será apresentada aos participantes, que poderão conhecer também quais são os critérios e procedimentos de correção”, explica a Comvest. Desse modo, a oficina permite que o professor entenda o formato da prova para preparar melhor seus alunos para o Vestibular Unicamp.

Os inscritos podem obter mais informações sobre o evento através do e-mail: oficina@comvest.unicamp.br.



Vestibular Unicamp 2024

O vestibular realizado pela Comvest é a principal forma de ingresso nos cursos de graduação da Unicamp. O processo seletivo conta, tradicionalmente, com duas fases.

A Unicamp já publicou o cronograma com as principais datas do Vestibular 2024. De acordo com a universidade, a aplicação da 1ª fase está prevista para o dia 29 de outubro de 2023. Na 1ª fase os candidatos responderão a questões objetivas de múltipla escolha sobre os conteúdos das disciplinas ministradas durante o Ensino Médio.

Já a aplicação da 2ª fase acontecerá nos dias 3 e 4 de dezembro de 2023. As provas da 2ª fase contam com questões discursivas sobre conteúdos que variam de acordo com a área do curso escolhido pelo candidato.

Período de inscrição

De acordo com o cronograma, a Unicamp receberá as inscrições para o Vestibular 2024 no período de 31 de julho a 31 de agosto de 2023. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor ainda não foi informado.

O período para pedidos de isenção da taxa de inscrição foi aberto pela Unicamp no dia 15 de maio. Os interessados poderão solicitar o benefício até o dia 2 de junho, por meio do site da Comvest. Ao todo, a universidade pretende conceder 6.680 isenções para pessoas de baixa renda.

A divulgação da lista dos estudantes contemplados com a isenção está prevista para o dia 28 de julho. No entanto os contemplados não são automaticamente inscritos no Vestibular Unicamp 2024, sendo necessário realizar a inscrição posteriormente.

Lista de obras literárias

“A Tarde”, de Olavo Bilac;

“Olhos d’água“, de Conceição Evaristo;

“Carta de Achamento a el-rei D. Manuel”, de Pero Vaz de Caminha;

“Casa Velha”, de Machado de Assis;

“O Ateneu”, de Raul Pompeia;

“Niketche – uma História de Poligamia”, de Paulina Chiziane;

“Seminário dos ratos”, de Lygia Fagundes Telles;

Canções escolhidas, de Cartola;

“Alice no país das maravilhas”, de Lewis Carrol.

Acesse o site da Comvest para mais informações.

