A Bexs, empresa que conta com mais de 30 anos de experiência no mercado de câmbio e uma equipe de experts que oferece know-how para operações estruturadas, está contratando novos colaboradores na capital paulista. Sendo assim, antes mesmo de dar mais detalhes sobre a empresa, conheça quais são as vagas disponíveis:

Analista de Backoffice Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Middle Office JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor (a) em FP&A – São Paulo – SP – Efetivo;

FX Dealer – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Bexs

Falando um pouco mais sobre a empresa, é importante frisar que o Grupo Bexs conecta o Brasil e o mundo, por meio da melhor equipe e de tecnologias inovadoras de câmbio e pagamentos, aproximamos pessoas e empresas de todos os continentes.

Além disso, garante que os brasileiros tenham acesso ao melhor do mundo e que também os produtos e serviços do Brasil cruzem fronteiras no mundo inteiro.

Por fim, no segmento de pagamentos, a equipe da Bexs Pay oferece soluções de pagamentos cross-border para negócios digitais. Via plataforma, processamos pagamentos locais para que empresas do mundo inteiro possam vender seus produtos ou serviços no Brasil e brasileiros realizem seus pagamentos em reais e com os métodos de pagamentos locais.

Como se candidatar?

Para se inscrever em uma das vagas da Bexs, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

