Conheça quais são as oportunidades ofertadas e mais detalhes!

As Indústrias Anhembi, empresa de soluções de limpeza que visa oferecer à sociedade conforto e bem-estar nas tarefas do lar por meio de produtos de alta qualidade, atuando sempre com responsabilidade social, está contratando novos funcionários no mercado. Veja quais são as vagas disponíveis:

Analista Administrativo de Vendas SR – Osasco – SP- Efetivo;

Analista de Engenharia de Processo – Osasco – SP – Efetivo;

Analista de Gestão de Qualidade – Osasco – SP – Efetivo;

Analista de Inteligência Comercial SR – Osasco – SP – Efetivo;

Assistente Comercial I – Osasco – SP – Efetivo;

Assistente Fiscal – Osasco – SP – Efetivo;

Auxiliar Mecânico – Osasco – SP – Efetivo;

Conferente – Osasco – SP – Efetivo;

Conferente – Feira de Santana – BA – Temporário;

Coordenador (a) de Marketing – Osasco – SP – Efetivo;

Estagiário (a) Industrial – Osasco – SP – Estágio;

Formulador II – Osasco – SP – Efetivo;

Gerente de Compras – Osasco – SP – Efetivo;

Gerente Industrial – Osasco – SP – Efetivo;

Jovem Aprendiz (Recursos Humanos) – Feira de Santana – BA – Aprendiz;

Supervisor de Produção – Osasco – SP – Efetivo;

Vendedor (a) Pleno – Osasco – SP – Efetivo.

Mais sobre a Anhembi

Contando mais sobre a Anhembi, é interessante frisar que a rede é detentora das marcas Qboa e Super Candida. A Anhembi está presente em mais de um terço dos lares brasileiros e é líder de mercado nas categorias de água sanitária e alvejante com cloro há sete décadas.

Além disso, está presente em mais de 150 mil pontos de venda no Brasil. A sua linha de produtos é reconhecida por sua tradição, confiança e qualidade, além de oferecer proteção para o lar e para toda família.

Como se candidatar em um dos cargos?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de forma fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

