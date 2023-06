A aprovação pelo Senado Federal da Medida Provisória (MP) do Bolsa Família com a inclusão do adicional do Auxílio Gás é uma notícia que traz alívio e esperança para milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade social.

Bolsa Família: Senado aprova MP do programa com adicional do Auxílio Gás

O objetivo do programa Bolsa Família é garantir condições mínimas de subsistência, além de incentivar a frequência escolar e a participação em programas de saúde.

Contudo, com a recente crise econômica e o aumento no preço dos alimentos e dos combustíveis, muitas famílias enfrentam dificuldades para suprir suas necessidades básicas.

Assim sendo, o adicional do Auxílio Gás surge como uma resposta a essa realidade, visando auxiliar as famílias de baixa renda no custeio do gás de cozinha, um item essencial para o preparo de alimentos.

A MP do Bolsa Família

A MP do programa Bolsa Família, aprovada pelo Senado no último dia 1º, assegura o valor mínimo de R$ 600 por família inscrita no programa. Sendo assim, o programa irá garantir R$ 142 por integrante.

Além disso, as famílias que possuem crianças de até seis anos de idade poderão receber o adicional de R$ 150. Já as famílias que possuem membros entre 7 e 18 anos, e/ou gestantes, receberão um complemento de R$ 50 no programa.

A renda per capita para acessar o programa Bolsa Família também foi alterada. Assim sendo, o valor da renda per capita deve ter R$ 218 por mês no máximo; a renda exigida anteriormente era R$ 210, conforme informações da Agência Brasil.

Os benefícios do adicional do Auxílio Gás



O adicional do Auxílio Gás traz diversos benefícios para as famílias beneficiárias do Bolsa Família. Além de aliviar o peso das despesas com gás de cozinha, essa medida contribui para a melhoria da qualidade de vida, promovendo uma alimentação mais adequada e segura. Também reduz o uso de fontes alternativas de energia, como o carvão e a lenha, que podem gerar impactos negativos ao meio ambiente.

BPC LOAS: pontos importantes

Além dos pontos citados a MP também alterou o entendimento referente ao benefício BPC/LOAS. Já que o valor do benefício era calculado como renda familiar para a Bolsa Família.

No entanto, o regulamento deve ser elaborado para que essa soma seja desconsiderada como renda total de uma casa. Contudo, foi mantido o crédito consignado para beneficiários do BPC/LOAS.

O impacto social e econômico da medida

Em suma, a inclusão do adicional do Auxílio Gás no Bolsa Família não só traz benefícios diretos para as famílias mais necessitadas. Bem como gera impactos positivos na economia como um todo.

Haja vista, ao injetar recursos adicionais nos lares de baixa renda, a medida estimula o consumo e fortalece o mercado interno, contribuindo para a retomada econômica e a redução das desigualdades sociais.

A conquista da aprovação da MP do Bolsa Família com o adicional do Auxílio Gás é resultado de uma demanda social legítima e do engajamento da sociedade civil.

De forma geral, movimentos sociais, organizações não governamentais e cidadãos conscientes exerceram um papel fundamental na pressão por políticas públicas mais inclusivas e no acompanhamento do processo de votação.

Os desafios futuros

Embora a aprovação da medida provisória seja um avanço significativo, ainda há desafios a serem enfrentados para combater a pobreza de forma estrutural. Portanto, é fundamental que o governo invista em programas de capacitação profissional, geração de emprego e políticas de inclusão social.

Assim sendo, a aprovação da MP do Bolsa Família com o adicional do Auxílio Gás representa uma vitória para os brasileiros em situação de vulnerabilidade social. Visto que essa medida contribui para a redução das desigualdades, promove uma vida mais digna e estimula o desenvolvimento econômico.