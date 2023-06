É difícil encontrar trabalhadores do país que não gostem de feriados. Não importa quais sejam os planos para estas datas, os feriados costumam gerar sentimentos bastante positivos nos trabalhadores. Isso porque muitos deles aproveitam as folgas para realizarem atividades específicas.

Por exemplo, muitas pessoas fazem coisas que não são possíveis devido ao horário do trabalho, como assistir algum programa de TV, visitar familiares ou amigos, fazer exercícios ou mesmo passar o dia inteiro em casa. Aliás, muitos trabalhadores gostam de feriados justamente para descansar, passando o dia deitados na cama ou jogados no sofá.

Seja qual for a razão, milhares de pessoas aguardam ansiosamente os feriados do país. E junho chegou com uma grande notícia para estes trabalhadores, que já podem fazer planos para as folgas.

Corpus Christi

Em junho, os comerciantes costumam se beneficiar com o aumento das vendas, pelo menos parte deles. Em resumo, o sexto mês do ano possui várias datas comemorativas. Além disso, as férias escolares também dão as caras em parte do país em junho.

Neste mês, as três principais datas comemorativas são: Festa Junina, Dia dos Namorados e Corpus Christi. A primeira delas acontecerá na próxima quinta-feira (8). Trata-se de Corpus Christi, que é uma tradição da Igreja Católica e celebra a comunhão. As missas realizadas em todo o país oferecem a hóstia, simbolizando o corpo de Jesus Cristo.

Para os trabalhadores que já pensam em aproveitar esse feriado, é preciso que haja atenção. Na verdade, Corpos Christi não é um feriado nacional. A data é considerada um ponto facultativo, ou seja, os patrões não possuem a obrigação de dar folga aos trabalhadores.

Embora essa notícia não anime as pessoas, cabe salientar que a data é feriado por lei municipal em boa parte das cidades brasileiras. Essa é a situação de grandes cidades, como Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP). Nestes locais, os trabalhadores poderão aproveitar até mesmo um feriadão, caso haja acordo com a chefia para folga também na sexta-feira (9).

Por falar nisso, o serviço público federal adotará o ponto facultativo para os dias 8 e 9 de junho, permitindo aos trabalhadores que aproveitem quatro dias de folga. Isso também acontece com os governos estaduais e municipais, que costuma adotar a mesma sistemática. Em outras palavras, apenas os serviços essenciais deverão funcionar no país nestas datas.

Dia dos Namorados



Outra data de junho muito aguardada é o Dia dos Namorados. Contudo, nesse caso, a celebração é o que importa, já que a data não é um feriado nacional, nem um ponto facultativo. As pessoas costumam esperar ansiosamente pela data, pois ela fica marcada por declarações de amor e presentes entre os casais.

A propósito, a maioria dos países costuma comemorar o Dia dos Namorados em fevereiro. No Brasil, a situação é diferente, já que a comemoração ocorre em junho, graças ao publicitário João Doria, pai do ex-governador de São Paulo, João Doria Jr.

Na década de 40, o publicitário desenvolveu uma campanha para manter o comércio brasileiro ativo. A ideia do Dia dos Namorados surgiu para aquecer o mercado entre o Dia das Mães, comemorado em maio, e o Dia dos Pais que ocorre em agosto.

O dia 12 também foi escolhido devido às comemorações em homenagem a Santo Antônio, que ocorrem no dia 13 de junho. Em suma, o Santo costumava pregar a importância do amor e do casamento em seus discursos religiosos. Por isso que ficou conhecido como santo casamenteiro.

Festas Juninas

Em junho, as pessoas também aproveitam as festas juninas, que acontecem com mais intensidade no Nordeste do Brasil. As festividades já viraram uma das maiores tradições brasileiras e costumam movimentar um grande volume financeiro no comércio do país.

Em síntese, as festividades tiveram início na Europa, comemorando a fertilidade da terra e as boas colheitas. A festa pagã acontecia durante o solstício de verão, no dia dia 24 de junho.

Aliás, a data também marca a celebração do dia de São João, que não é feriado nacional. Contudo, em vários locais do Nordeste, onde a festa é mais forte, os trabalhadores costumam aproveitar o dia de folga. O problema é que, em 2023, o dia 24 de junho vai cair em um sábado, não permitindo que os profissionais tenham um feriado prolongado.

Feriados nacionais x pontos facultativos

Muita gente confunde feriados nacionais com pontos facultativos. Em primeiro lugar, vale destacar que os feriados nacionais são previstos em lei federal. Dessa forma, estas folgas valem para todo o território nacional.

Por outro lado, os pontos facultativos não possuem essa especificação. Estes dias só serão considerados feriado se houver lei estadual ou municipal que considere a data como tal. Assim, a situação dos trabalhadores pode ser diferente de um município para o outro em caso de ponto facultativo.

Em síntese, alguns municípios e estados podem determinar em lei a folga do trabalho nessas datas, transformando-as em feriados locais. Já outros locais podem optar pelo trabalho normal, sem dar aos trabalhadores o direito de tirar folga.