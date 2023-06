O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSuldeMinas) aplica amanhã, dia 4 de junho, as provas do Vestibular 2023/2. De acordo com o edital, a aplicação acontecerá na manhã deste domingo, no período de, das 8h45 às 12h45 (horário oficial de Brasília).

Conforme indicado no cronograma, os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 07h30 e fechados às 08h30 (horário de Brasília), impreterivelmente. O IFSuldeMinas não permitirá a entrada de candidatos após o horário de fechamento dos portões.

Nesse sentido, segundo as orientações do Instituto, os candidatos deverão chegar aos locais de prova com antecedência mínima de 30 minutos do horário fixado para seu início.

O IFSuldeMinas estabeleceu ainda que os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto e o Comprovante Definitivo de Inscrição, através do qual os candidatos podem consultar onde realizarão o exame.

Provas

De acordo com o edital, as provas são compostas em conformidade com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Desse modo, além de uma redação em Língua Portuguesa, os candidatos responderão a 50 questões objetivas sobreas disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia e História.

Na prova de redação, o candidato deverá produzir um texto dissertativo-argumentativo sobre tema proposto. O candidato deverá demonstrar dominar a norma-padrão do português e a escrita formal da língua.

Vestibular 2023/2

Esse Concurso Vestibular 2023/2 do IFSuldeMinas conta com duas modalidades de ingresso. Desse modo, além da seleção tradicional, com a aplicação de provas, há também o ingresso por meio do aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).



Os estudantes que no momento da inscrição optaram por essa segunda forma de seleção estão dispensados de fazer as provas realizadas neste domingo (4).

Para a seleção via notas do Enem, o IFSuldeMinas aceitou o uso de qualquer uma das edições ocorridas entre os anos de 2015 e 2022. No entanto, o Instituto vai eliminar o candidato que tiver obtido nota igual a zero em quaisquer das áreas de conhecimento do Enem ou nota igual a zero na prova de redação do exame.

Oferta de vagas

Conforme indicado no edital, o IFSuldeMinas está ofertando 352 (trezentas e cinquenta e duas) vagas para ingresso no 2º semestre letivo de 2023. As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes cursos:

Licenciatura em Pedagogia com ênfase em Educação Profissional e Tecnológica (EaD) – 128 vagas;

(EaD) – 128 vagas; Tecnologia em Cafeicultura , no campus Muzambinho – 32 vagas;

, no campus Muzambinho – 32 vagas; Licenciatura em Letras (EaD) – 192 vagas.

Metade das vagas ofertadas estão reservadas para estudantes que tenham cursado todos os anos do Ensino Médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas. Desse modo, haverá recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para candidatos se de autodeclaram pretos, pardos e indígenas e também para pessoas com deficiência (PcD).

Em caso de aprovação, os candidatos inscritos através do sistema de cotas raciais (pretos e pardos) passarão por procedimento de heteroidentificação antes de realizar as matrículas. O procedimento é obrigatório em caso de aprovação.

Resultado

A publicação do gabarito preliminar está prevista para o dia 5 de junho, a partir das 14h, com a possibilidade de interposição de recursos até as 17h59 do dia 7 seguinte. Após a análise dos recursos, o IFSuldeMinas divulgará o gabarito definitivo da prova objetiva em 16 de junho.

O IFSuldeMinas publicará o resultado final do Vestibular 2023/2, com a lista de convocados em 1ª chamada, no dia 27 de junho de 2023. Os convocados em 1ª chamada deverão realizar os procedimentos de matrícula no período de 18 de junho a 6 de julho.

Para mais informações, acesse o edital do processo seletivo na íntegra.

