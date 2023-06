A UFPel, Universidade Federal de Pelotas, é uma instituição de ensino superior pública que possui sede em Pelotas, Rio Grande do Sul.

A universidade oferece uma grande quantidade de cursos de graduação diferentes, atraindo estudantes de todas as partes do Brasil.

Nesta sexta-feira, dia 02 de junho de 2023, o resultado final da seleção do Vestibular 2023 via ENEM da UFPel foi divulgado.

Dessa forma, para te ajudar a acessar o resultado e a entender quais são os próximos passos do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo com aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular 2023 via ENEM da UFPel. Vamos conferir!

Vestibular UFPel 2023 via ENEM: resultado final foi divulgado

O resultado final do Vestibular via ENEM da UFPel foi divulgado pela instituição nessa semana. Os candidatos podem acessar o resultado em forma de documento PDF no site da UFPel.

Os estudantes podem acessar a lista de aprovados por curso com classificação e tipo de ingresso da aprovação sem a necessidade de fazer login na plataforma da UFPel.

Os candidatos aprovados deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 05 e 07 de junho de 2023. O Edital de Matrículas está disponível na página do processo seletivo da UFPel. Para acessá-lo, os candidatos devem selecionar a opção “Matrícula”. É fundamental que o candidato leia o documento para entender ler os procedimentos adotados para o ingresso.

Além disso, segundo as informações divulgadas, a UFPel irá divulgar o Edital e a Lista de Espera partir de 12 de junho de 2023.

Vestibular UFPel 2023 via ENEM: funcionamento da seleção



O vestibular 2023 da UFPel via ENEM não prevê a aplicação de nenhum tipo de prova. Dessa maneira, os candidatos deverão usar a pontuação obtida no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) para participar da seleção.

Poderão ser utilizadas as pontuações obtidas no ENEM entre os anos de 2018 e 2022. O candidato deverá indicar no momento da inscrição qual edição será usada e não poderá utilizar mais de uma edição.

A UFPel irá selecionar os candidatos com base na ordem decrescente da média final obtida na edição do ENEM indicada, de acordo com a distribuição das vagas oferecidas por modalidade.

Os candidatos que tiverem obtido nota igual a zero na prova de redação do ENEM não poderão participar do processo seletivo.

Vestibular UFPel 2023 via ENEM: oferta de vagas

O vestibular 2023 via ENEM possui o objetivo de preencher as vagas remanescentes do Programa de Avaliação da Vida Escolar (PAVE) e do SISU (Sistema de Seleção Unificada), para os cursos de graduação presenciais com ingresso no primeiro semestre de 2023

Por meio do vestibular, a UFPel irá disponibilizar 1.066 vagas para 69 cursos de graduação da instituição. Dentre os cursos oferecidos, podemos destacar:

Ciências Sociais;

Comércio exterior;

Engenharia agrícola;

Engenharia civil;

Engenharia de petróleo;

Engenharia de produção;

Engenharia eletrônica;

Filosofia;

Física;

Geografia;

História;

Letras;

Matemática;

Metereologia;

Música;

Pedagogia;

Química;

Relações internacionais;

Teatro;

Turismo.

Informações sobre todos os cursos oferecidos podem ser encontradas no edital do processo seletivo.

Vestibular UFPel 2023 via ENEM: sistema de cotas

De acordo com o edital do vestibular 2023/2, a UFPel irá usar o sistema de cotas no processo seletivo

As cotas são destinadas para estudantes com renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio, para pessoas pretas, pardas ou indígenas, para estudantes que concluíram o ensino médio integralmente em escola pública e candidatos com deficiência.

Vestibular UFPel 2023 via ENEM: inscrições

As inscrições para o vestibular da UFPel via ENEM foram encerradas no dia 15 de maio de 2023.

Todas as inscrições aconteceram exclusivamente de forma online por meio de preenchimento de formulário eletrônico no site da UFPel.

Para participar, os candidatos pagaram uma taxa de inscrição de R$ 35. Porém, também foi possível solicitar a isenção do pagamento até o dia 10 de maio de 2023.