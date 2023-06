A Evolua Etanol, uma plataforma aberta, que conecta produtores, distribuidores e demais agentes da cadeia a partir da integração, eficiência e sustentabilidade das suas soluções, disponíveis para todo o mercado, está contratando novos colaboradores. Isto é, caso esteja na busca por uma recolocação no mercado, saiba quais são as vagas disponíveis:

Analista Comercial JR (Middle Office) – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Inteligência de Mercado PL – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Riscos PL – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Suporte Tecnológico Pleno – São Paulo – SP – Efetivo: Realizar suporte de informática aos colaboradores e equipamentos da Evolua e suas subsidiárias. Controlar o inventário de ativos, licenças de software e equipamentos de TI da Evolua, realizando checagens periódicas do parque, avaliando as necessidades de aquisições e reparos, entre outras tarefas pertinentes ao tema;

Banco de Talentos Evolua – São Paulo – SP – Banco de Talentos.

Mais sobre a Evolua Etanol

Sobre a Evolua Etanol, vale a pena destacar que estamos falando de uma empresa que surgiu da união de Vibra e Copersucar, duas grandes empresas brasileiras de energia. Assim, nasceu uma plataforma aberta, capaz de unir eficiência, inovação e inteligência logística para conectar toda a cadeia, comercializar biocombustível de alta qualidade e entregar soluções de valor para a sociedade.

Dito isso, vale frisar que a Evolua Etanol atua de forma colaborativa e integrada, gerando valor compartilhado ao superar o desafio de ofertar energia limpa e renovável em grande escala para todo o país e o mundo, indo muito além dos volumes dos seus acionistas.

Como se inscrever para uma das vagas?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

