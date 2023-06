A HDI Seguros, empresa com mais de 100 anos de experiência no mercado internacional e mais de 40 anos no mercado nacional, está buscando profissionais para preencher o seu time na capital paulista. Dito isso, com cargos efetivos e temporários, vale a pena conhecer quais são as vagas ofertadas:

Analista de Operações I – São Paulo – SP – Temporário;

Analista de Prevenção a Fraude I – São Paulo – SP – Temporário;

Analista de Pricing e Analytics Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Atuário III – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Compliance e Gestão de Riscos, Sinistros e Tech – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Regulador (a) de Sinistro Auto I | Regulador Externo – Foz do Iguaçu – PR – Efetivo.

Mais sobre a HDI Seguros

Falando um pouco mais sobre a HDI Seguros, é interessante deixar claro que, referência no setor, a história da HDI começou em 1903, na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Já no Brasil, a empresa chegou em meados da década de 80 e já está há 36 anos no país.

Ao todo, são mais 60 filiais e escritórios em várias cidades do território nacional. Além disso, pode-se dizer que o principal produto da empresa é o HDI Auto Perfil, mas a marca registrada continua sendo o HDI Bate-Pronto, um sistema de atendimento de sinistros extremamente ágil e focado na eficiência.

Por fim, são mais de 1,4 mil colaboradores cuidando de 2,5 milhões de segurados, principalmente nos ramos empresarial, de automóveis e residências, o que a torna a 4ª maior seguradora no ramo Empresarial, a 5ª maior em Auto e a 6ª maior em Residencial, com base nos dados de mercado sobre prêmios diretos emitidos entre janeiro e setembro de 2020, consolidados por grupo segurador.

Como enviar seu currículo?

Como você já pôde ver a lista de cargos da HDI Seguros, para enviar o seu currículo basta acessar a página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.