O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) realiza na tarde deste domingo, dia 4 de junho, a aplicação das provas do Vestibular 2023/2. De acordo com o cronograma, o início da aplicação será às 14h (horário local) para todos os candidatos.

De acordo com o edital, os locais de prova do Vestibular 2023/2 serão nos municípios de Colinas do Tocantins, Palmas (capital), Porto Nacional, Araguaína, Lagoa da Confusão, Pedro Afonso. Os candidatos podem consultar os locais de prova e ensalamento dos cursos superiores e dos cursos técnicos concomitantes e subsequentes através do site Seja IFTO.

Orientações e horários

A abertura dos portões está marcada para as 13h, com fechamento às 13h50 (horário local) impreterivelmente. De acordo com as orientações do IFTO, os candidatos deverão chegar aos locais de prova com antecedência. Não será permitida a entrada de candidatos após o horário de fechamento dos portões. Veja a seguir o horário de aplicação:

Cursos de graduação: das 14h às 18h30 ;

; Cursos técnicos: das 14h às 17h.

Para ter acesso ao local de aplicação do exame, o candidato deverá apresentar documento oficial de identificação com foto. Além disso, é necessário levar caneta de tinta preta ou azul fabricada em material transparente. Não é obrigatório apresentar o documento de confirmação de inscrição.

Composição das provas

As avaliações contarão com questões objetivas sobre assuntos correspondentes ao nível do curso desejado. Nesse sentido, as 60 questões da prova para os candidatos aos cursos de graduação irão abarcar conhecimentos sobre as seguintes áreas:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol);

Matemática e suas Tecnologias: Matemática;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Biologia, Física e Química;

Ciências Humanas e suas Tecnologias: Geografia, História, Filosofia, Sociologia;

Redação.



Conforme indicado no edital, as provas para os candidatos aos cursos técnicos subsequentes contarão com 36 questões de múltipla escolha. Já as provas para os candidatos aos cursos técnicos concomitantes ao ensino médio contarão com 40 questões objetivas de múltipla escolha.

Oferta de vagas

O IFTO oferta mais de 400 vagas nesse processo seletivo para ingresso no 2º semestre letivo de 2023. Do total das vagas, 120 são para cursos técnicos e de 297 vagas para cursos de graduação. Há vagas em cursos técnicos ministrados em Lagoa da Confusão, Pedro Afonso, Araguaína, e vagas para as graduações ofertadas nas cidades de Colinas do Tocantins, Palmas e Porto Nacional.

Veja a seguir a relação de cursos contemplados nessa edição do processo seletivo:

Cursos técnicos concomitantes : Agricultura; e Agropecuária;

: Agricultura; e Agropecuária; Cursos técnicos subsequentes ao ensino médio : Agricultura; Agropecuária e Enfermagem;

: Agricultura; Agropecuária e Enfermagem; Cursos de graduação: Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Engenharia Agronômica; Engenharia Civil; Engenharia Elétrica; Gestão Pública; Logística; Pedagogia; e Sistemas para Internet.

Resultados

A divulgação do gabarito preliminar da prova será feita ainda no dia de aplicação das provas, 4 de junho, após as 19h, com a possibilidade de interposição de recurso contra a formulação das questões e contra o gabarito. Desse modo, os interessados poderão interpor recursos até o dia 5 de junho, por meio do site Seja IFTO.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado preliminar do Vestibular 2023/2 está prevista para o dia 26 de junho de 2023. Os candidatos poderão contestar a classificação preliminar com a interposição de recurso até o dia 27 do mesmo mês. Após a análise dos recursos, o IFTO vai publicar o resultado resultado final, com a lista de classificados para as vagas, no dia 29 de junho de 2023.

Ainda de acordo com o edital, na mesma data o Instituto divulgará orientações para as matrículas e a lista de documentos necessários para o registro acadêmico.

Para mais informações sobre o Vestibular 2023/2, acesse o site do IFTO.

