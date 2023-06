O WhatsApp está desenvolvendo a ferramenta canais para o iPhone. A atualização 23.9.0.76 do WhatsApp beta para iOS, revelada pelo site especializado WABetaInfo, mostra que os desenvolvedores da Meta já estão trabalhando em um recurso para trazer a lista de canais aos usuários.

Os canais são uma nova ferramenta “um-para-muitos” para transmitir informações de pessoas ou empresas das quais um usuário deseja obter notícias, que estarão disponíveis na guia de atualizações de status.

LEIA MAIS: WhatsApp solta atualização enorme para testes no iPhone

Os canais serão listados na guia Status, que deverá ser chamada de “Atualizações”. Em particular, as atualizações de status atuais sempre serão exibidas horizontalmente, como nos Stories do Instagram, para fornecer mais espaço para a lista de canais. Já os canais serão mostrados na seção onde as atualizações de status são listadas hoje em dia.

O site WABetaInfo lembra que essas são informações iniciais e que a interface pode mudar, sofrendo revisões e até alterações antes do lançamento oficial, que não tem data marcada. É provável que o recurso ainda passe por testes antes de ser lançado.

O WhatsApp permitirá que os usuários tenham controle total sobre quais canais seguem e, quando seguirem um novo canal, essa ação permanecerá privada. Não há recomendações algorítmicas e isso significa que os usuários verão apenas o conteúdo que escolheram ver e seguir. Além disso, os canais oferecerão suporte a identificadores, permitindo que os usuários pesquisem e acessem facilmente as atualizações preferidas.

Reações a mensagens mais prática

Depois de instalar a atualização 23.0.10.73 do WhatsApp beta para iOS, os beta testers, como são chamados os participantes do programa de testes do aplicativo, foi descoberto um novo recurso em desenvolvimento sobre a forma de reagir às mensagens. O WhatsApp está trabalhando na capacidade de reagir a mensagens usando uma ação de toque duplo, oferecendo uma forma alternativa de enviar uma reação.

Como é normal acontecer entre os apps da Meta, a ideia é tornar semelhante à forma em que as pessoas reagem a mensagens no Messenger e no chat do Instagram. Não será preciso abrir um menu de contexto para selecionar a reação a ser enviada, mas só tocar duas vezes no balão da mensagem e a reação é enviada automaticamente.

Mas, ao contrário do Instagram, o emoji do duplo toque será o “joinha”, ou seja, o polegar apontando para cima em um gesto de positivo. Não terá como escolher outra opção para ser usada no toque duplo.



Você também pode gostar:

De acordo com o WABetaInfo, tanto o joinha quanto o emoji de coração – a reação de duplo toque padrão no Instagram – têm sido as reações mais populares nos aplicativos de mensagens e redes sociais há algum tempo. Isso faz com que seu significado seja mais fácil de ser reconhecido pelos usuários.

Ao usar a ação de toque duplo, os usuários podem enviar instantaneamente a reação padrão sem a necessidade de etapas adicionais, como abrir o menu de contexto. Esse gesto intuitivo permite uma comunicação rápida, permitindo que os usuários respondam prontamente com uma reação. Para quem usa o WhatsApp para trabalho, pode facilitar na hora de transmitir o “ok” para alguma tarefa a ser realizada, por exemplo.

Criação de figurinhas

Uma nova ferramenta de criação de adesivos para permitir que os usuários criem adesivos rapidamente a partir de suas imagens para quem tem iPhone. Esse recurso usa APIs (forma de apps diferentes se comunicarem automaticamente) do iOS 16 para extrair uma imagem e, em seguida, é convertido automaticamente em um adesivo no aplicativo.

Aparentemente, muitos usuários gostaram desse recurso e, graças à atualização 23.10.0.74 do WhatsApp beta para iOS, o WhatsApp está trabalhando em uma implementação melhor para esse recurso. A intenção é introduzir uma opção “Novo adesivo” na folha de ações de compartilhamento de uma conversa.

O site WABetaInfo destaca que ainda é cedo para compartilhar os detalhes sobre esta funcionalidade, pois está em desenvolvimento. A expectativa é que logo saia uma nova atualização trazendo mais novidades e, talvez, até o início de testes para descobrir como ela funciona.

O que o site consegue adiantar é que ela permitirá aos utilizadores escolher uma foto da sua biblioteca e oferecem algumas ferramentas para editá-lo, como a capacidade de remover o fundo. O recurso deverá ter uma ampla adesão entre os usuários porque vai evitar o download de aplicativos de terceiros.