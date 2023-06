A FAAP, Fundação Armando Alvares Penteado, e uma instituição de nível superior privada que foi fundada no ano de 1947.

A instituição oferece diversas opções de cursos de nível superior muito conceituados, atraindo estudantes de todas as partes do Brasil.

As inscrições para o Vestibular 2023/2 da FAAP estão abertas e a comissão organizadora do processo seletivo divulgou a lista de leituras obrigatórias para a próxima edição do vestibular.

A divulgação da lista de livros obrigatórios tem o objetivo de fornecer aos candidatos a oportunidade de ler as obras com antecedência. Os estudantes que pretendem conseguir um bom desempenho no vestibular devem saber que acertar as perguntas sobre os livros obrigatórios faz muita diferença na nota final e na aprovação do candidato.

Assim, para te ajudar na sua preparação, o artigo de hoje separou um resumo com a lista de livros obrigatórios do Vestibular FAAP 2023/2. Vamos conferir!

Vestibular FAAP 2023/2: lista de livros obrigatórios

Veja quais foram os livros selecionados para fazer parte da lista de leituras obrigatórias do Vestibular 2023/2 da FAAP:

Camões: a lírica e a epopeia “Os Lusíadas” – leitura dos cantos: Inês de Castro, O Velho do Restelo e O Gigante Adamastor;

Gregório de Matos – análise de poesias líricas e satíricas; Tomás Antônio Gonzaga: “Marília de Dirceu”;

José de Alencar: “Iracema” e “Senhora”;

Manuel Antônio de Almeida: “Memórias de um Sargento de Milícias”; Machado de Assis: “Dom Casmurro”;

Mário de Andrade: “Macunaíma”;

Graciliano Ramos: “Vidas Secas”;

João Cabral de Melo Neto: “Morte e Vida Severina”;

Fernando Pessoa e seus heterônimos – análise de poesias;

Carlos Drummond de Andrade: “Claro Enigma”;

João Guimarães Rosa: conto “A hora e vez de Augusto Matraga”;

Clarice Lispector: o conto “Amor” em “Laços de Família”.

Os livros serão cobrados em questões da prova das modalidades “Processo Seletivo Antecipado” e “Processo Seletivo Tradicional”.

A FAAP não recomenda nenhuma edição específica das obras escolhidas. Dessa maneira, cada candidato poderá escolher uma edição de boa qualidade. É fundamental que você escolha uma edição completa que contenha uma boa introdução e comentários eficientes ao longo de todo o texto. Tenha em mente que uma boa edição pode facilitar o seu estudo e a sua compreensão do livro.



Você também pode gostar:

Vestibular FAAP 2023/2: inscrições estão abertas

As inscrições para o Vestibular 2023/2 da FAAP já estão abertas. As inscrições dos Processos Seletivos Antecipado e Tradicional deverão ser realizados até o dia 15 de junho de 2023.

Os candidatos deverão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do preenchimento de formulário online na página dedicada ao vestibular no site da FAAP.

Os candidatos que quiserem se inscrever na modalidade ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, poderão realizar as próprias inscrições até o dia 01 de agosto de 2023.

Todos os estudantes deverão pagar uma taxa de inscrição para participar do Vestibular 2023/2. Porém, o valor a ser pago será diferente conforme a modalidade de participação escolhida pelo candidato. Veja os valores a seguir:

Processos Seletivos Tradicional, Antecipado e Internacionais: taxa de R$ 170,00;

Processo Seletivo ENEM: taxa de R$ 25,00;

Processos Seletivos Portador de Diploma e Transferência Externa: não há taxa de inscrição.

Segundo o edital, o pagamento poderá ser efetuado por meio de boleto bancário ou cartão de crédito VISA ou MASTERCARD.

Vestibular FAAP 2023/2: Processo Seletivo Antecipado e Tradicional

Os candidatos que optarem pelo Processo Seletivo Antecipado ou pelo Processo Seletivo Tradicional deverão realizar uma prova.

O exame será aplicado nas modalidades online e presencial no dia 18 de junho de 2023. A prova terá duração total de 2 horas e será composta por uma redação e por 36 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre temas estudados ao longo do ensino médio.

As questões da prova serão diferenciadas de acordo com os cursos oferecidos pela FAAP. Os candidatos podem consultar as disciplinas das próprias questões no edital do Vestibular FAAP 2023/2.

Os candidatos que optarem pela modalidade “prova presencial” no momento da inscrição deverão realizar o exame na unidade da FAAP localizada na cidade de São Paulo.

Além disso, os candidatos que optarem por uma dessas modalidades deverão participar também da etapa “conversa com o coordenador”. Os candidatos que preencherem um questionário de perfil de carreira ao longo da conversa com o coordenados irão receber 4 pontos no processo seletivo.

Vestibular FAAP 2023/2: divulgação dos resultados

O resultado dos Processos Seletivos Antecipado e Tradicional será divulgado no dia 21 de junho de 2023. Os documentos necessários para matrícula estão disponíveis no edital do processo seletivo da FAAP.

A segunda chamada com os nomes dos aprovados, por sua vez, será divulgada no dia 29 de junho, enquanto a terceira chamada será liberada no dia 06 de julho.