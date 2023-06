As Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo (Etecs) realizam na tarde deste domingo, dia 4 de junho, a aplicação das provas do Processo Seletivo Vestibulinho 2023/2. De acordo com o cronograma das Etecs, a aplicação terá início às 13h30 (horário oficial de Brasília).

Haverá locais de prova em diversos municípios do Estado de São Paulo para os quais há oferta de vagas. Os candidatos podem consultar onde realizarão a prova por meio do site do Vestibulinho 2023/2.

Horários e orientações para as provas

A aplicação das provas acontecerá no período das 13h30 às 17h30 (horário oficial de Brasília). De acordo com as orientações das Etecs, os candidatos deverão chegar aos locais de prova com, pelo menos, uma hora de antecedência do horário de início da aplicação. Não será permitido o acesso de candidatos após o horário de fechamento dos portões.

Para ter acesso aos locais de prova os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto. Entre os documentos aceitos estão o RG, carteira de trabalho e passaporte brasileiro.

Além do documento original com foto, os candidatos devem levar caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente. As Etecs permitem também que os candidatos levem lápis preto nº 2, borracha e água.

Após o início do Exame, o candidato deverá permanecer no mínimo até às 15h30min. dentro da sala do Exame, podendo, ao deixar este local, levar consigo o caderno de questões. Enquanto o candidato estiver realizando o Exame, é terminantemente proibido utilizar equipamento eletrônico

Composição das provas

De acordo com o edital, a prova do Vestibulinho Etec será composta por questões objetivas sobre conteúdos sobre disciplinas do Ensino Fundamental. Os candidatos ao 1º módulo dos cursos de ensino técnico (presencial, semi-presencial e EaD) deverão responder a 50 questões objetivas de conhecimentos gerais. Já os candidatos ao 2º módulo de cursos técnicos (vagas remanescentes) e especialização técnica de nível médio responderão uma prova composta por 30 questões objetivas.

Além disso, as Etecs aplicam para os candidatos aos Cursos de Técnico em Canto, Dança, Regência e Teatro testes de habilidades específicas (prova-teste e prova de aptidão). Conforme o cronograma, essa avaliação está marcada para o dia 22 de junho.



O Vestibulinho conta com o Sistema de Pontuação Acrescida, que é o acréscimo de pontos à nota final obtida em processo seletivo. Tem direito ao benefício o candidato que declare ser afrodescendente e/ou demonstre ter cursado integralmente da 5ª a 8ª série ou do 6º ao 9º ano do ensino fundamental em escolas da rede pública de ensino.

Vagas ofertadas

A oferta total das Etecs para essa edição do Vestibulinho é de 4.560 vagas para ingresso no 2º semestre letivo deste ano. De acordo com o edital, os cursos do 1º módulo do Ensino Técnico (on-line) e Especialização Técnica de Nível Médio (on-line) com vagas disponíveis são os seguintes:

Técnico em Administração – 1.260 vagas;

Técnico em Comércio – 240 vagas;

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 960 vagas;

Técnico em Guia de Turismo – 480 vagas;

Técnico em Secretariado – 300 vagas;

Técnico em Transações Imobiliárias – 660 vagas;

Especialização Técnica em Gestão de Projetos – 660 vagas.

Resultado

As Etecs devem divulgar o gabarito das provas do Vestibulinho 2023/2 no dia 12 de junho, a partir das 15h. Não caberá a interposição de recursos.

A lista de candidatos convocados em 1ª chamada para as matrículas será publicada no dia 6 de julho de 2023. Na mesma data as Etecs devem divulgar as orientações e documentos necessários para o registro acadêmico dos convocados na primeira lista.

As Etecs são instituições de ensinos técnico, médio e integrado ao médio, pertencentes ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, com unidades de ensino em todo o Estado de São Paulo, estando presente na capital e em mais de 233 municípios.

Acesse o edital do Vestibulinho na íntegra para mais informações.