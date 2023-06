A Unifeso, Centro Universitário Serra dos Órgãos, é uma instituição de ensino superior privada com sede na cidade de Teresópolis, estado do Rio de Janeiro.

A instituição possui uma oferta de cursos muito variada. Porém, um dos maiores destaques da Unifeso é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos em todo o Brasil.

Se você quer estudar Medicina nessa instituição, então está com sorte. As inscrições para o Vestibular de Medicina 2023/2 da Unifeso estão abertas.

Dessa forma, para que você possa fazer a sua inscrição e participar do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina 2023/2 da Unifeso, incluindo provas, principais datas e funcionamento da seleção. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina Unifeso 2023/2: inscrições abertas

As inscrições para o Vestibular de Medicina 2023/2 da Unifeso estão abertas desde o dia 28 de março. Todos os candidatos poderão se inscrever até esta segunda-feira, dia 05 de junho de 2023.

Os candidatos deverão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do preenchimento de formulário online no Portal do Candidato, disponibilizado na página dedicado ao vestibular no site da Unifeso.

Todos os candidatos que quiserem participar do Vestibular de Medicina 2023/2 da Unifeso deverão realizar pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 400,00.

O último dia para pagamento da taxa de inscrição é esta terça-feira, dia 06 de junho de 2023. O pagamento deverá ser efetuado via cartão de crédito ou boleto bancário.

Os candidatos poderão acessar o próprio cartão de confirmação de inscrição a partir do dia 07 de junho de 2023. O cartão estará disponível no site do vestibular de Medicina da Unifeso.



Você também pode gostar:

Vestibular de Medicina Unifeso 2023/2: provas online

Uma das modalidades de seleção dos candidatos do Vestibular de Medicina 2023/2 da Unifeso prevê a aplicação de uma prova na modalidade online.

O exame será formado por uma prova de redação e por uma prova com 30 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre conteúdos estudados ao longo do ensino médio. As perguntas da prova serão distribuídas da seguinte forma:

10 questões de Linguagens (incluído Língua Estrangeira – Espanhol ou Inglês);

4 questões de Matemática;

12 questões de Ciências da Natureza;

4 questões de Ciências Humanas.

Segundo o edital do processo seletivo, as provas do vestibular da Unifeso serão realizadas de forma on-line e terão 2h30min de duração, com início às 9h.

Além disso, conforme as informações divulgadas, candidatos que receberem nota zero na prova de redação ou resultado final inferior a 30 pontos serão eliminados do processo seletivo da Unifeso.

Mais informações sobre o Vestibular de Medicina Unifeso 2023/2 podem ser encontradas no edital do processo seletivo.

Vestibular de Medicina Unifeso 2023/2: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2023/2, a Unifeso irá oferecer 40 vagas para o curso de Medicina da instituição. Do total de vagas, 20 serão direcionadas para o processo seletivo via nota do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e 20 para a seleção via prova online.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no segundo semestre letivo do ano de 2023.

Vestibular de Medicina Unifeso 2023/2: divulgação dos gabaritos e resultados

A divulgação do gabarito e do padrão de respostas da prova objetiva do Vestibular de Medicina da Unifeso irá acontecer no dia 11 de junho de 2023 no site oficial da instituição.

Os candidatos poderão enviar recursos quanto ao gabarito no dia 12 de junho de 2023. As notas, por sua vez, serão divulgadas no dia 14 de junho, após as 14h.

Por fim, o resultado do Vestibular de Medicina 2023/2 da Unifeso será divulgado no dia 20 de junho de 2023. Os candidatos aprovados deverão realizar os procedimentos de matrículas entre os dias 22 e 23 de junho de 2023.

Todas as principais datas do Vestibular de Medicina 2023/2 da Unifeso podem ser encontradas no cronograma oficial do processo seletivo.