A prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, foi criada em 1998 como uma ferramenta de avaliação do conhecimento dos estudantes que haviam concluído o ensino médio.

Hoje, o ENEM é considerado uma das provas mais importantes do país em nível nacional, sendo o alvo de milhares de estudantes brasileiros.

As inscrições para a prova começam amanhã, dia 05 de junho de 2023. Dessa forma, é fundamental que você tenha em mente as principais datas e informações sobre o ENEM 2023 para fazer a sua inscrição e participar do exame.

Veja as informações que separamos para você e garanta a melhor preparação possível para realizar a sua inscrição.

ENEM 2023: inscrições poderão ser feitas amanhã

Os candidatos poderão se inscrever no ENEM 2023 a partir de amanhã, dia 5 de junho. As inscrições permanecerão abertas até o dia 16 de junho de 2023.

O cartão de confirmação de inscrição na prova, com os horários e os locais de aplicação das provas, estará disponível no mês de outubro.

É importante ressaltar que os estudantes que precisarem solicitar atendimento especializado durante o ENEM 2023 deverão enviar os pedidos entre os dias 5 e 16 de junho de 2023.

ENEM 2023: taxa de inscrição

Segundo o edital do ENEM 2023, a taxa de inscrição não sofreu alterações em relação ao valor do ano passado. Dessa forma, todos os candidatos não isentos deverão pagar R$ 85,00.



O pagamento poderá ser efetuado por meio de boleto bancário, PIX ou cartão de crédito. O boleto pode ser pago em lotéricas, agências bancárias, agências dos Correios que tenham o Banco Postal e aplicativos. É importante destacar que o prazo para pagamento da taxa de inscrição é 21 de junho de 2023.

Porém, os candidatos também puderam solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição. Puderam solicitar o benefício os estudantes que se encaixavam em uma das seguintes categorias:

Estudantes da rede pública ou bolsistas integral na rede particular;

Estudantes com renda familiar de até um salário mínimo e meio e inscritos no CadÚnico.

A lista com os candidatos que receberam a isenção foi divulgada no mês de maio.

ENEM 2023: como se inscrever na prova?

Os candidatos deverão realizar a própria inscrição exclusivamente de forma online por meio da Página do Participante do ENEM, no site do INEP, instituição responsável pela aplicação das provas.

No momento da inscrição, o candidato deverá fornecer alguns dados pessoais, como:

Nome completo;



CPF;



Data de nascimento;



Nome da mãe;



Sexo, raça, estado civil e nacionalidade;



Endereço;

Contato;



Necessidade de atendimento especializado e uso do nome social;



Língua Estrangeira (inglês ou espanhol);



Nível de escolaridade;



Cidade para realização da prova;



Questionário socioeconômico.



Os candidatos que já participaram de edições anteriores do ENEM não deverão completar todos os dados, já que alguns deles já estarão registrados na própria plataforma do INEP.

ENEM 2023: como a prova funciona?

Tradicional, a prova do ENEM será composta pela redação e por quatro provas objetivas sobre as seguintes áreas de conhecimento:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;



Ciências Humanas e suas Tecnologias;



Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

Matemática e suas Tecnologias.

Ainda, é válido mencionar que a prova do ENEM é corrigida segundo o método TRI, Teoria de Resposta ao Item. É interessante que o candidato entenda como o TRI funciona para não ser prejudicado durante a correção das provas.



ENEM 2023: data de aplicação das provas

As provas do ENEM 2023 serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro de 2023. Veja a divisão dos exames a seguir:

05 de novembro , das 13h às 19h: 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias e redação;

12 de novembro, das 13h às 18h30: 45 questões de múltipla escolha de Matemática e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Por fim, o gabarito oficial do ENEM 2023 será disponibilizado no dia 24 de novembro de 2023.

ENEM 2023: o que os candidatos devem levar no dia da prova?

Existem dois itens que devem ser levados no dia da prova do ENEM 2023. São eles:

Documento de identidade:

Os candidatos precisam levar um documento de identidade válido e com foto no dia da prova do ENEM 2023. Confira desde já se possui um documento em bom estado e dentro do prazo de validade para levar no dia da prova.

Se o seu documento tiver sido roubado ou extraviado, o candidato deverá levar o Boletim de Ocorrência, emitido há, no máximo, 90 dias antes do dia de aplicação do ENEM 2023.

Caneta preta:

Outro item obrigatório que todos os candidatos devem levar é a caneta esferográfica transparente de tinta preta

Por outro lado, determinados itens são proibidos e não devem ser levados, como:

Canetas de outras cores;

Óculos escuros;

Boné, chapéu, ou gorro;

Lápis, lapiseira ou borracha;

Livros ou anotações;

Calculadora;

Tablet;

Relógio.

Boa sorte no ENEM 2023!