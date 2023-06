A FCM, Faculdade de Medicina de Campos, é uma instituição de ensino superior com sede na cidade de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro.

A instituição possui uma oferta de cursos muito variada. Porém, um dos maiores destaques da FCM é o curso de Medicina, tradicional e disputado por candidatos de todo o Brasil.

Se você quer estudar Medicina nessa instituição, então está com sorte. As inscrições para o Vestibular de Medicina 2023/2 da FCM estão abertas.

Assim, para que você possa fazer a sua inscrição e participar do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina 2023/2 da FCM, incluindo provas, principais datas e funcionamento da seleção. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina FCM 2023/2: inscrições já estão abertas

As inscrições para o Vestibular de Medicina 2023/2 da FCM estão abertas desde o dia 18 de maio. Todos os candidatos poderão se inscrever até esta segunda-feira, dia 05 de junho de 2023.

Os candidatos deverão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do preenchimento de formulário online disponibilizado na página dedicado ao vestibular no site da FCM.

No momento da inscrição, o candidato deverá optar por uma língua estrangeira para a prova. Serão oferecidas duas opções: Inglês ou Espanhol. O candidato também deverá escolher uma cidade para realização do exame dentre as seguintes opções:Campos dos Goytacazes, Niterói e Rio de Janeiro e cidade de Vitória.

Além disso, todos os candidatos que quiserem participar do Vestibular de Medicina 2023/2 da FCM deverão realizar pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 500,00.

O último dia para pagamento da taxa de inscrição é esta segunda-feira, dia 05 de junho de 2023. O pagamento deverá ser efetuado via boleto bancário.



O cartão de confirmação de inscrição (CCI) de cada candidato será divulgado no dia 15 de junho de 2023. Os candidatos poderão solicitar a correção de erros no CCI entre os dias 15 e 16 do mesmo mês.

Poderão participar do processo seletivo somente os candidatos que já concluíram ou que irão concluir ainda em 2023 o ensino médio. Dessa maneira, os candidatos “treineiros” não podem concorrer à uma vaga por meio do Vestibular de Medicina 2023/2 da FCM.

Vestibular de Medicina FCM 2023/2: provas

O Vestibular de Medicina 2023/2 da FCM prevê a aplicação de uma prova presencial para todos os candidatos.

O exame será aplicado no dia 25 de junho de 2023, com início às 9h. O gabarito da prova será divulgado ainda no mesmo dia. Os candidatos poderão solicitar a revisão do gabarito preliminar até o dia 26 de junho.

A prova do Vestibular de Medicina da FCM será composta por 60 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre assuntos estudados ao longo do ensino médio. As perguntas serão divididas da seguinte forma:

12 questões de Língua Portuguesa/Literatura Brasileira;

20 questões de Biologia/Química;

10 questões de Física/Matemática;

10 questões de Geografia/História;

8 questões de Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol).

O exame também será formado por uma prova de redação, na qual os candidatos deverão redigir um texto dissertativo-argumentativo em língua portuguesa sobre o tema atual proposto pela banca examinadora.

Vestibular de Medicina FCM 2023/2: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2023/2, a FCM irá oferecer 26 vagas para o curso de gradução em Medicina oferecido na cidade de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no segundo semestre letivo de 2023. As aulas terão início no dia 14 de agosto de 2023.

Vestibular de Medicina FCM 2023/2: divulgação do resultado final

O resultado do Vestibular de Medicina 2023/2 da FCM será divulgado no dia 21 de julho de 2023. Os candidatos aprovados deverão realizar os procedimentos de matrículas entre os dias 24 e 26 de julho de 2023.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser encontradas no edital do Vestibular de Medicina 2023/2 da FCM.