A UNIFACCAMP, Centro Universitário Campo Limpo Paulista, é uma instituição de ensino superior privada com sede na cidade de Campo Limpo Paulista, estado de São Paulo.

A instituição oferece diversos cursos de graduação em várias áreas do conhecimento. Contudo, um dos maiores destaques da UNIFACCAMP é o curso de Medicina, disputado por candidatos de todo o Brasil.

Se você quer estudar Medicina nessa instituição, então está com sorte. As inscrições para o Vestibular de Medicina 2023/2 da UNIFACCAMP estão abertas.

Dessa maneira, para que você possa fazer a sua inscrição e participar do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo sobre o Vestibular de Medicina 2023/2 da UNIFACCAMP, incluindo principais datas e funcionamento da seleção. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina UNIFACCAMP 2023/2: inscrições já estão abertas

As inscrições para a edição 2023/2 do Vestibular de Medicina da UNIFACCAMP estão abertas desde o dia 27 de maio. Todos os candidatos interessados poderão realizar a própria inscrição até o dia 27 de junho de 2023.

Os candidatos deverão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do preenchimento de formulário online disponível na página dedicado ao vestibular no site da UNIFACCAMP.

Para participar do Vestibular de Medicina 2023/2, todos os candidatos deverão realizar o pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 100,00. O pagamento deverá ser efetuado até 27 de junho, último dia de inscrições no processo seletivo, via PIX, cartão de débito ou cartão de crédito.

Segundo as informações divulgadas pela UNIFACCAMP, não serão concedidas isenções ou reduções do valor da taxa de inscrição para o Vestibular de Medicina 2023/2.

Vestibular de Medicina UNIFACCAMP 2023/2: funcionamento da seleção



O Vestibular de Medicina 2023/2 da UNIFACCAMP não prevê a aplicação de nenhum tipo de prova para os candidatos, uma vez que a seleção irá acontecer com base na pontuação obtida por cada estudante na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Dessa forma, somente os candidatos que participaram do ENEM poderão se inscrever no processo seletivo da UNIFACCAMP.

Serão aceitas as pontuações obtidas nas seguintes edições da prova do ENEM: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Porém, para participar, o candidato deverá ter alcançado uma nota de mais de mais de 600 pontos em cada uma das quatro provas objetivas (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e Ciências da Natureza e suas Tecnologias) e na redação.

A UNIFACCAMP irá selecionar os candidatos com base na média aritmética simples das notas das quatro provas objetivas e da nota da prova de redação do ENEM.

No momento da inscrição, o candidato deverá fornecer seus dados pessoais para que a UNIFACCAMP consulte a nota do estudante no sistema informativo do INEP. A instituição irá usar utilizar a maior nota obtida em uma das edições do ENEM mencionadas para a classificação dos candidatos no Vestibular de Medicina 2023/2.

Vestibular de Medicina UNIFACCAMP 2023/2: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2023/2, a UNIFACCAMP irá oferecer 14 vagas para o curso de Medicina ministrado no campus sede da instituição em Campo Limpo Paulista, no estado de São Paulo.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no segundo semestre letivo de 2023.

Vestibular de Medicina UNIFACCAMP 2023/2: divulgação dos resultados

Os resultados do Vestibular de Medicina 2023/2 da UNIFACCAMP serão divulgados a partir das 11h do dia 29 de junho de 2023. Os candidatos poderão acessar os resultados no site do Vestibular da instituição.

Os procedimentos de matrícula dos candidatos aprovados irão acontecer entre os dias 30 de junho e 03 de julho de 2023.

Os candidatos que não forem aprovados na primeira chamada serão automaticamente registrados na lista de espera e poderão acessar a própria classificação a partir do dia 04 de julho de 2023, data em que será divulgada a lista de espera no site da UNIFACCAMP.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser encontradas no edital do Vestibular de Medicina 2023/2 da UNIFACCAMP.