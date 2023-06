As inscrições para o Processo Seletivo 2023/2 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) estão abertas. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até as 23h59 do dia 6 de junho de 2023.

Não haverá cobrança de taxa de inscrição para o Processo Seletivo 2023/22 – Cursos Técnicos Multicampi. As inscrições serão recebidas de forma virtual, exclusivamente por meio de requerimento on-line. Nesse sentido, para se inscrever, o estudantes deverá acessar o site do IFCE e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição.

De acordo com as orientações do Instituto, para participar, o candidato deve seguir esse passo a passo:

Leia o edital. Realize sua inscrição pelo Q-Seleção. Entregue a documentação exigida pelo edital no campus. Acompanhe as demais etapas do cronograma de atividades.

O formulário de inscrição solicita diversas informações pessoais e escolares. Além de informar esses dados, o estudante deverá indicar também a opção de curso desejada. Candidatos que se autodeclaram como pessoa negra (preta e parda) ou indígena deverá obrigatoriamente informar sua cor/raça/etnia.

Após realizar as inscrições, os candidatos devem entregar a documentação solicitada no edital. A apresentação da documentação exigida deve ser feita no campus para o qual esteja sendo pleiteada a vaga e deve levar em consideração o cronograma do Processo Seletivo 2023/2.

Processo Seletivo 2023/2

A classificação dos candidatos inscritos será feita em apenas uma fase, sem aplicação de provas. Nesse sentido, para a classificação dos candidatos, o IFCE vai considerar as notas constantes no histórico escolar dos participantes.

Portando, os candidatos deverão apresentar o histórico escolar com o registro das notas referentes à etapa de ensino que é pré-requisito.



Você também pode gostar:

Desse modo, os candidatos aos cursos técnicos concomitantes deverão apresentar o histórico do Ensino Fundamental. Já os candidatos aos cursos técnicos integrados e técnicos subsequentes devem apresentar o histórico escolar do Ensino Médio.

Para os cursos que exigem fundamental completo, o IFCE vai considerar as notas das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Ciências e Matemática. Para os cursos que exigem o médio completo, as disciplinas avaliadas serão Língua Portuguesa, Biologia, Física, Química e Matemática.

Vagas e cursos ofertados

De acordo com os editais, a oferta total do IFCE é de 537 vagas para cursos técnicos integrados, técnicos concomitantes, técnicos integrados do Proeja, e técnicos subsequentes, com ingresso no 2º semestre letivo deste ano. A maioria das vagas são da modalidade subsequente, voltada para os estudantes que já têm o ensino médio completo.

Há vagas para os campi do IFCE localizados em Acopiara, Baturité, Camocim, Cedro, Crateús, Crato, Guaramiranga, Iguatu, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Paracuru, Quixadá, Tabuleiro do Norte, Tianguá, Ubajara e Umirim.

As oportunidades estão distribuídas entre cursos de diversas áreas como Administração, Agropecuária, Edificações, Hospedagem, Informática, Manutenção Automotiva, Manutenção e Suporte em Informática, Tradução e Interpretação de Libra, entre outras. Os cursos são presenciais, nos turnos matutino, vespertino, noturno e integral.

Metade das vagas ofertadas nesse Processo Seletivo estão reservadas para estudantes egressos de escolas da rede pública, segundo estabelecido na Lei de Cotas. Portanto, há recorte de renda e percentual de vagas para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Resultados

De acordo com o cronograma, o IFCE divulgará a classificação preliminar no dia 20 de junho de 2023. Conforme indicado no edital, caberá a interposição de recurso contra a classificação preliminar até dia 21 seguinte.

Após a análise dos recursos, o IFCE divulgará o resultado final no dia 23 de junho. Na mesma data, o Instituto deve liberar a lista de convocados para as matrículas em 1ª chamada e as orientações para o registro acadêmico.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

Leia também UEMA recebe inscrições para Processo Seletivo EAD 2023 até 23 de junho; saiba mais.