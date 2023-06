A UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é uma universidade pública, gratuita e que oferece um ensino de qualidade. A sede principal da universidade está localizada na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul.

Seguindo tradição de todos os anos e a exemplo do que fazem outras universidades brasileiras, a banca organizadora do vestibular da UFRGS divulgou a lista com as obras literárias de leitura obrigatória e uma obra musical para os candidatos que irão participar do Vestibular 2024.

A publicação da lista possui o objetivo permitir que o vestibulando possa se preparar antecipadamente para o vestibular, realizando a leitura integral dos livros e assistindo aulas sobre as obras.

Dessa maneira, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com a lista de livros obrigatórios do Vestibular UFRGS 2024 e algumas dicas sobre o processo seletivo. Confira!

Vestibular UFRGS 2024: importância das obras obrigatórias

Os candidatos que pretendem prestar o vestibular da UFRGSdevem saber que ler as obras obrigatórias é extremamente importante para responder as questões sobre as mesmas corretamente, garantindo um alto desempenho na prova da instituição.

Além disso, tenha em mente que o acerto de uma questão sobre um livro obrigatório pode fazer muita diferença na sua nota final e, consequentemente, na sua aprovação na instituição.

Vestibular UFRGS 2024: lista de leituras obrigatórias

Veja quais foram as obras selecionadas pela Coperse (Comissão Permanente de Seleção), órgão responsável pela realização do Vestibular da UFRGS, para a próxima edição do processo seletivo.

“A terra dos mil povos”, de Kaká Werá;

“Água Funda”, de Ruth Guimarães;

“Cem anos de solidão”, de Gabriel García Marquez;

“Um útero é do tamanho de um punho”, de Angélica Freitas;

“Lisístrata”, de Aristófanes;

“Várias histórias”, de Machado de Assis;

“A falência”, de Júlia Lopes de Almeida;

“Coral e outros poemas”, de Sophia de Mello Breyner Andresen;

“Caderno de memórias coloniais”, de Isabela Figueiredo;

“Construção” (álbum), de Chico Buarque;

“Ponciá Vicêncio”, de Conceição Evaristo;

“Deixa o quarto como está”, de Amílcar Bettega.



A lista está disponível também no site da Coperse para consulta.

Em relação aos livros que faziam parte da lista para a edição anterior do Vestibular da UFRGS (2023), aconteceram algumas mudanças. Os seguintes livros, por exemplo, foram incluídos na seleção:

“A terra de mil povos”, de Kaká Werá;

“Água funda”, de Ruth Guimarães;

Cem anos de solidão, de “Gabriel García Márquez”;

“Um útero é do tamanho de um punho”, de Angélica Freitas.

Podemos perceber que a lista de leituras obrigatórias da UFRGS não inclui somente livros, mas também um álbum de música (“Construção” (álbum), de Chico Buarque). Além disso, a Coperse não selecionou somente autores brasileiros, mas também incluiu escritores estrangeiros na lista.

Vestibular UFRGS 2024: como estudar os livros obrigatórios?

A UFRGS não recomenda nenhuma edição específica das obras escolhidas. Assim, cada candidato poderá escolher uma edição de boa qualidade. É fundamental que você escolha uma edição que contenha uma boa introdução e comentários eficientes ao longo de todo o texto. Tenha em mente que uma boa edição pode facilitar o seu estudo e a sua compreensão do livro.

Além disso, é importante notar que os candidatos devem sempre estudar cada uma das obras incluídas na lista da UFRGS dentro de seu contexto histórico, político e cultural. Também é importante que o estudante busque informações sobre o autor de cada obra.

Vestibular UFRGS 2024: datas do processo seletivo

As datas do Vestibular UFRGS 2024 ainda não foram divulgadas.

Tradicionalmente, porém, o processo seletivo da universidade é realizado em uma única etapa, a qual é dividida em dois dias diferentes.

De acordo com a Coperse, o edital do Vestibular e as datas serão divulgadas em breve no site da oficial da Comissão e no site da UFRGS.