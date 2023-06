A Fatec, Faculdade de Tecnologia de São Paulo, é uma instituição de ensino pública que foi fundada em 1959. A sua principal sede está localizada na cidade de São Paulo.

Devido ao grande número de oportunidades oferecidas pela Fatec, não é de se surpreender que a instituição seja o alvo de tantos estudantes brasileiros.

As inscrições para a próxima edição do vestibular da instituição estão abertas e foram prorrogadas até o dia 12 de junho de 2023.

Dessa forma, para que você ainda possa fazer a sua inscrição e participar do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo completo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular 2023/2 da Fatec, incluindo principais datas, provas e funcionamento da seleção. Confira!

Vestibular Fatec 2023/2: inscrições prorrogadas

As inscrições para a edição 2023/2 do Vestibular da Fatec estão abertas desde o dia 12 de abril e deveriam ter sido encerradas no dia 02 de junho de 2023. Porém, segundo comunicado divulgado pela instituição, as inscrições foram prorrogadas até o dia 12 de junho de 2023.

Os interessados deverão se inscrever exclusivamente de forma online por meio de preenchimento de formulário eletrônico disponível na página dedicada ao vestibular no site da Fatec. No momento da inscrição, o candidato deverá indicar o curso e a Fatec de seu interesse.

Todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 91,00 para participar do Vestibular 2023/2. A taxa deverá ser paga até o dia 12 de junho, último dia de inscrições depois das mudanças. O pagamento poderá ser efetuado via boleto bancário ou cartão de crédito por meio da Área do Candidato da Fatec.

A Fatec também ofereceu a isenção e a redução da taxa de inscrição. Mas, os candidatos interessados em obter o benefício deveriam ter realizado a solicitação até o dia 11 de abril de 2023.

Puderam solicitar a isenção da taxa de inscrição os candidatos que se encaixavam nos seguintes requisitos:



Você também pode gostar:

Estudante que cursou o Ensino Médio no território nacional brasileiro;

Estudante que está concluindo o 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos – EJA;

Estudante que faz parte de grupo familiar cuja renda bruta mensal corresponda a 2 salários-mínimos per capta.

A redução da taxa (50% do valor), por sua vez, foi solicitada pelos candidatos que atendiam aos seguintes critérios:

Estudante matriculado em uma das séries do ensino fundamental ou médio ou fazer curso pré-vestibular ou curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação;

Estudante com remuneração mensal inferior a 2 salários-mínimos ou desempregado.

Os candidatos que quiserem consultar o resultado do pedido da isenção deverão inserir o próprio CPF para busca na página dedicada ao Vestibular 2023/2 da Fatec.

Vestibular Fatec 2023/2: prova presencial

O processo seletivo da Fatec prevê a aplicação de uma prova presencial. A divulgação dos locais de prova do Vestibular 2023/2 irá acontecer no dia 21 de junho de 2023, a partir das 15h. Os candidatos poderão realizar a prova em diversas cidades do estado de São Paulo.

A prova, por sua vez, será aplicada no dia 25 de junho, a partir das 13h. Os gabaritos serão divulgados no dia seguinte, a partir das 15h.

O exame será composto por 54 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre temas estudados ao longo do ensino médio. As questões serão divididas da seguinte forma:

5 questões relativas a cada uma das disciplinas que compõem o núcleo comum do ensino médio (Matemática, Português, Física, Química, Biologia, História, Geografia e Inglês);

5 questões sobre raciocínio lógico;

9 questões interdisciplinares.

Os candidatos também deverão escrever uma redação a partir do tema proposto. O texto deverá ser escrito em modelo argumentativo.

Mais informações sobre a prova podem ser encontradas no Manual do Candidato do Vestibular 2023/2 disponibilizado pela Fatec.

Vestibular Fatec 2023/2: oferta de vagas

Por meio do Vestibular 2023/2, a Fatec irá oferecer vagas diversas em mais de de 50 opções de cursos nas modalidades presenciais e a distância (EaD).

Todos os candidatos selecionados irão ingressar no segundo semestre letivo do ano de 2023.

Vestibular Fatec 2023/2: divulgação dos resultados

A divulgação dos resultados com os aprovados em primeira chamada irá acontecer no dia 11 de julho de 2023, a partir das 15h, no site oficial do Vestibular 2023/2.