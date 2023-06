O IFTO, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, é uma instituição criada em 2008 que possui oito campus e três campus avançados em funcionamento.

Atualmente, a instituição oferece diversas opções de oportunidades e de cursos em diferentes níveis, atraindo estudantes de todas as partes do Brasil.

As provas do Vestibular Unificado 2023/2 do IFTO estão sendo aplicadas neste domingo, dia 04 de junho de 2023. Assim, é importante que você saiba como o exame irá funcionar e quais são os próximos passos no processo seletivo.

Para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular Unificado 2023/2 do IFTO. Vamos conferir!

Vestibular Unificado IFTO 2023/2: provas são aplicadas neste domingo (04)

Os locais de prova dos candidatos foram divulgados no dia 29 de maio de 2023.

A prova do Vestibular Unificado IFTO 2023/2 está sendo aplicada neste domingo, dia 04 de junho de 2023. Porém, o exame foi aplicado em diferentes horários: das 14h às 18h30 para os candidatos aos cursos de graduação e das 14h às 17h para os interessados nos cursos técnicos concomitantes e cursos técnicos subsequentes ao ensino médio.

Todos os candidatos receberam um caderno de provas, um cartão-resposta e, no caso dos cursos de graduação, uma folha de redação. Todos os elementos da prova deveriam ser preenchidos com caneta transparente de tinta preta.

Além disso, as provas foram também organizadas em diferentes formatos de acordo com o tipo de curso de interesse do candidato.

Os exames para os cursos de graduação foram formados por 60 questões de múltipla escolha (objetivas) e por uma redação.



Você também pode gostar:

As provas para cursos técnicos concomitantes ao ensino médio, por sua vez, foram compostas por 40 questões também de múltipla escolha.

Por fim, as provas para os cursos técnicos subsequentes ao ensino médio, por sua vez, foram compostas por 36 questões de múltipla escolha (objetivas).

É válido ressaltar que, para os cursos técnicos, os candidatos somente poderão retirar-se do local de prova após 1h30 do início das provas. Para os cursos de graduação, por sua vez, os candidatos puderam retirar-se do local 2h do início das provas.

Vestibular Unificado IFTO 2023/2: oferta de vagas

Por meio do Vestibular Unificado 2023/2, o IFTO está oferecendo 417 vagas. Desse total, 297 vagas serão para os cursos de graduação e 120 vagas são destinadas para cursos técnicos.

Estão sendo disponibilizadas, por exemplo, vagas para cursos como Engenharia Agronômica, Logística, Pedagogia, Gestão Pública e Engenharia Civil.

As vagas para os cursos de graduação estão sendo ofertadas para as unidades do IFTO nas cidades de Colinas do Tocantins, Palmas e Porto Nacional. Para os cursos técnicos, o IFTO está disponibilizando vagas nos campi de Lagoa da Confusão, Pedro Afonso, Araguaína.

Acesse o edital do processo seletivo para descobrir mais informações sobre o número de vagas e os cursos oferecidos pelo IFTO.

Vestibular Unificado IFTO 2023/2: divulgação dos resultados

De acordo com o edital do Vestibular Unificado 2023/2, os resultados finais do processo seletivo serão oficialmente divulgados no dia 29 de junho de 2023.

Os resultados preliminares do Vestibular Unificado serão divulgados 3 dias antes, no dia 26 de junho de 2023.

Vestibular Unificado IFTO 2023/2: sistema de cotas

De acordo com o edital do Vestibular Unificado 2023/2, o IFTO irá usar o sistema de cotas no processo seletivo, reservando um determinado número de vagas para os candidatos que comprovarem determinados critérios.

Confira mais informações no site do processo seletivo.

Vestibular Unificado IFTO 2023/2: inscrições

As inscrições para o vestibular unificado 2023/2 do IFTO foram encerradas no dia 18 de maio de 2023. Todas as inscrições puderam ser realizadas virtualmente por meio do preenchimento de formulário disponível no site do próprio vestibular.

Os interessados pagaram uma taxa de inscrição para participar do processo seletivo no valor R$ 40 para os cursos de graduação e no valor de R$ 20 para concorrer aos cursos técnicos concomitantes e subsequentes ao ensino médio.