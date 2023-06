Se você está buscando uma maneira de obter um dinheiro extra, pode ser que você consiga receber até R$ 3 mil do saldo acumulado do FGTS. Entretanto, é necessário entender bem sobre essa modalidade de saque, bem como, para quem se destina a liberação desses valores.

Como sabemos, o FGTS é um direito trabalhista no qual uma porcentagem do salário mensal é depositada pelo empregador em uma conta vinculada ao trabalhador.

Esse fundo pode ser utilizado em diversas situações, como a aquisição da casa própria, no momento da aposentadoria e também em circunstâncias específicas, como demissões sem justa causa.

Todavia, além dessas possibilidades tradicionais, recentemente foram estabelecidas novas regras que permitem o resgate de uma parcela do saldo acumulado do FGTS em determinadas condições, como nesse caso.

Para esclarecer as suas dúvidas sobre o assunto e também para que você saiba se está entre os brasileiros que podem sacar os valores disponibilizados, preparamos esse texto. Portanto, continue a leitura com a gente.

Quem pode resgatar uma parcela do saldo acumulado do FGTS?

Antes de tudo, é importante deixar claro que essa liberação se trata do saque-aniversário para um novo grupo de beneficiários. Essa modalidade tem se tornado cada vez mais popular e permite que o trabalhador saque anualmente uma parte do saldo em conta.



Assim, a Caixa Econômica Federal, instituição financeira encarregada de administrar as contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), anunciou recentemente a expansão do saque-aniversário para mais um grupo de pessoas.

Assim, desde o início do mês, todos os trabalhadores que nasceram em junho podem solicitar essa modalidade de saque. A partir de então, a retirada dos recursos pode acontecer sempre no mês correspondente ao seu aniversário.

Com essa medida, os beneficiados têm a oportunidade de receber uma porcentagem entre 5% e 50% do montante total acumulado em seus Fundos de Garantia.

Entretanto, essa é uma escolha que possui prós e contras. Falaremos a respeito em seguida.

Como funciona o Saque-aniversário?

Primeiramente, é importante ressaltar que essa é uma alternativa opcional e deve ser selecionada pelo trabalhador interessado. Afinal, essa modalidade não se trata da forma padrão de recebimento dos valores, que é o saque-rescisão.

Ao optar por essa modalidade, o trabalhador abre mão do direito de sacar o saldo total do FGTS em caso de demissão sem justa causa, mantendo apenas o direito à multa de 40% sobre o valor depositado pelo empregador.

Entretanto, como mencionamos, ele passa a ter o direito de realizar saques anuais, de acordo com as regras estabelecidas.

A quantidade de recursos que o trabalhador pode sacar anualmente no saque-aniversário varia de acordo com a faixa de saldo em sua conta, que são atualizadas periodicamente pela Caixa Econômica Federal.

Quanto maior o saldo na conta, menor será a porcentagem que o trabalhador poderá sacar. Vale mencionar que o aplicativo FGTS oferece a possibilidade de simular o valor a ser sacado.

Além disso, de uma forma geral, o calendário de disponibilidade de recursos segue o mês de aniversário do trabalhador. Por exemplo, se o trabalhador faz aniversário em abril, ele terá o direito de sacar o valor a partir do primeiro dia útil desse mês.

Por fim, é importante ressaltar que, caso o trabalhador opte pelo saque-aniversário e deseje retornar à modalidade de saque-rescisão (saque do saldo total em caso de demissão sem justa causa), ele precisará aguardar um período de carência de dois anos a partir da data da solicitação de mudança de modalidade.

Agora que você já sabe se você pode resgatar uma parcela do saldo acumulado do FGTS, bem como, sobre como funciona essa modalidade, pode estar interessado em saber como solicitar a retirada dos valores.

Como fazer a solicitação para o saque especial?

Para solicitar o resgate da sua parcela, é bem simples! Basta acessar o aplicativo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e selecionar a opção de adesão a essa modalidade específica.

Após escolher a opção, é importante concordar com os termos e condições associados a essa forma de saque.

O aplicativo do Fundo de Garantia oferece uma forma prática e conveniente de realizar a solicitação. Garantindo assim, que você possa acessar seus recursos de maneira simples e segura.