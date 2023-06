O período de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 começa nesta segunda-feira, dia 5 de junho. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), as inscrições serão recebidas até o dia 16 de junho 2023.

O Enem é um importante exame de nível nacional promovido pelo Ministério da Educação com o objetivo de proporcionar o acesso ao ensino superior. Desse modo, os participantes podem usar as notas do exame em importantes programas para ingresso em cursos de graduação, como o SiSU, o ProUni e o Fies.

Podem se inscrever no exame os estudantes que já concluíram o Ensino Médio ou que estão cursando o 3º ano. Aqueles que não vão concluir o Ensino Médio esse ano poderão se inscrever na condição de “treineiros”, ou seja, para testar seus conhecimentos. Os participantes que fizerem o Enem como “treineiros” não poderão usar as notas do exame para ingresso no ensino superior.

Como fazer a inscrição?

As inscrições para o Enem 2023 serão recebidas de forma virtual, através da Página do Participante, no site do Enem. Para realizar o preenchimento do requerimento de inscrição, o estudante precisa fazer login com o cadastrado do gov.br. Desse modo, caso não possua cadastro, é necessário criar antes de se inscrever no Enem.

Além de informações pessoais, como nome completo, data de nascimento, CPF e endereço do participante, o formulário de inscrição solicita que o estudante indique se está cursando o ensino médio, concluiu ou não.

É também no momento do preenchimento do formulário que o estudante deve escolher a opção de língua estrangeira para a prova. As opções dadas são inglês ou espanhol.

Os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido. A taxa de inscrição é no valor R$ 85,00 (oitenta e cinco reais). De acordo com o cronograma, o prazo para pagamento da taxa é 21 de junho.

Atendimento especializado



Os estudantes que necessitam de atendimento especializado para o dia da prova também devem indicar essa demanda também no momento da inscrição.

Conforme o edital, o exame oferta acessibilidade para as seguintes pessoas: Surdo cegas, surdas, cegas, com deficiência auditiva; Baixa visão e visão monocular; Autismo, deficiência intelectual, dislexia, deficiências físicas e déficit de atenção; Pessoas gestantes; e Estudantes de Classe Hospitalar.

Aqueles que desejam atendimento por nome social como pessoas transgênero, por exemplo, também podem fazer essa solicitação no momento da inscrição.

Enem 2023

A aplicação das provas do Enem 2023 está marcada para os dias 5 e 12 de novembro de 2023, dois domingos consecutivos. Ao todo, o Inep aplica quatro provas objetivas, sendo cada uma composta por 45 questões, e uma prova de redação:

5 de novembro: Linguagens, Códigos e suas Tecnologia e Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias;

Linguagens, Códigos e suas Tecnologia e Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias; 12 de novembro: Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Os portões de acesso serão abertos às 12h e fechados às 13h e as provas começam a ser aplicadas às 13h30 (horário de Brasília). O término da aplicação está marcado para as 19h, no primeiro dia, e para as 18h30, no segundo.

Gabarito e resultado

Ainda de acordo com o cronograma, o Inep deve liberar os gabaritos das provas no dia 24 de novembro. Já a divulgação do resultado do Enem, com a liberação do boletim de desempenho individual, está marcada para o dia 16 de janeiro de 2024. No entanto, os treineiros só poderão conferir suas notas posteriormente.

Principais datas

Período de inscrição : 5 a 16 de junho de 2023;

: 5 a 16 de junho de 2023; Provas : 5 e 12 de novembro de 2023;

: 5 e 12 de novembro de 2023; Divulgação do gabarito : 24 de novembro de 2023;

: 24 de novembro de 2023; Resultado: 16 de janeiro de 2024.

Acesse o site do Enem para mais informações.

