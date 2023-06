A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) encerra nesta segunda-feira, dia 5 de junho, o período para envio dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2024. Solicitações serão recebidas até as 23h59 (horário oficial de Brasília).

Essa modalidade de isenção vale também para a modalidade de seleção Enem-Unicamp 2024. De acordo com a Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest), a Unicamp vai ofertar mais de 6 mil isenções.

Como solicitar o benefício?

Os pedidos de isenção da taxa de inscrição estão sendo recebidos de forma virtual. Portanto, os interessados deverão acessar o site da Comvest e realizar o preenchimento de requerimento eletrônico.

Além de informar todos os dados solicitados, os estudantes deverão digitalizar e enviar todos os documentos exigidos para a comprovação dos critérios. Os documentos variam de acordo com a modalidade na qual o candidato se enquadra.

De acordo com o edital, a Unicamp vai conceder isenções em quatro modalidades. São elas:

Modalidade 1 – candidatos provenientes de famílias de baixa renda (até um salário mínimo e meio bruto mensal por morador do domicílio) oriundos de escolas públicas;

Modalidade 2 – funcionários da Unicamp/Funcamp;

Modalidade 3 – candidatos aos seguintes cursos noturnos de Licenciatura ou Tecnologia (Licenciaturas em: Ciências Biológicas, Física, Letras, Licenciatura Integrada Química/Física, Matemática e Pedagogia. Tecnologia em: Análise e Desenvolvimento de Sistemas e em Saneamento Ambiental);

Modalidade 4 – candidatos bolsistas (bolsa parcial ou total) de escolas privadas/particulares.

Para a modalidade 1, a universidade vai ofertar 6.680 isenções. Para a modalidade 4 a oferta é de 150 isenções, enquanto para as modalidades 2 e 3 o número de isenções é ilimitado. Em todas essas modalidades é pré-requisito ter concluído ou concluir em 2023 o Ensino Médio.

Resultado



A divulgação da lista de estudantes contemplados com a isenção está prevista para o dia 28 de julho. Os candidatos receberão uma mensagem da Unicamp através do endereço de e-mail informado no momento da solicitação.

De acordo com a Comvest, os contemplados não são automaticamente inscritos no Vestibular Unicamp 2024 e no Enem-Unicamp 2024. Desse modo, é necessário fazer as respectivas inscrições, utilizando o código de isento fornecido pela Comvest. Já os candidatos com pedidos de isenção indeferidos deverão pagar a taxa de inscrição para participar dos processos seletivos.

Vestibular 2024

O cronograma com as principais datas do Vestibular 2024 já está disponível. De acordo com a instituição, as inscrições para o Vestibular Unicamp 2024 serão recebidas no período de 31 de julho até o dia 31 de agosto de 2023.

Conforme o calendário, a aplicação da 1ª fase está prevista para o dia 29 de outubro de 2023, enquanto as provas da 2ª fase serão aplicadas nos dias 3 e 4 de dezembro de 2023.

Haverá ainda testes de habilidades para os candidatos a alguns cursos. Conforme divulgado pela Comvest, a Unicamp aplicará as Provas de Habilidades Específicas para candidatos aos cursos de Música em setembro e outubro.

Para os demais cursos que exigem provas específicas, que são Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, a aplicação dos testes acontecerá entre os dias 7 e 9 de dezembro de 2023.

Obras literárias

Como acontece tradicionalmente, para o Vestibular da Unicamp os estudantes devem ler um conjunto de obras literárias. Conforme divulgado pela Comvest, a lista de obras para o Vestibular 2024 é a seguinte:

“A Tarde”, de Olavo Bilac;

“Olhos d’água“, de Conceição Evaristo;

“Carta de Achamento a el-rei D. Manuel”, de Pero Vaz de Caminha;

“Casa Velha”, de Machado de Assis;

“O Ateneu”, de Raul Pompeia;

“Niketche – uma História de Poligamia”, de Paulina Chiziane;

“Seminário dos ratos”, de Lygia Fagundes Telles;

Canções escolhidas, de Cartola;

“Alice no país das maravilhas”, de Lewis Carrol.

Principais datas

Período de inscrição: 31 de julho a 31 de agosto;

1ª fase: 29 de outubro;

2ª fase: 3 e 4 de dezembro;

Provas de Habilidades Específicas: de 7 a 9 de dezembro.

Acesse o site da Comvest para mais informações.

