A Stoller do Brasil, empresa multinacional, especialista em fisiologia e nutrição vegetal, que há mais de 40 anos desenvolve e oferece soluções inovadoras de qualidade, está na procura por novos colaboradores para compor seu time. Posto isso, antes de falar mais sobre a empresa, confira quais são as vagas:

Almoxarife I – Cosmópolis – SP – Temporário;

Analista de Controladoria III – Campinas – Efetivo;

Analista de Controle de Qualidade – Cosmópolis – Temporário;

Analista de CRM I – Campinas – SP – Efetivo;

Analista de Custos III – Cosmópolis – SP – Efetivo;

Analista de Inteligência de Vendas – Campinas – SP – Efetivo;

Analista de Marketing II – Campinas – SP – Efetivo;

Analista de P&D Biológico – Cosmópolis – SP – Efetivo;

Analista de Projetos I – Cosmópolis – SP – Efetivo;

Assistente de Campo Comercial – Alegrete – RS – Efetivo;

Assistente de Campo Comercial – Guaraí – TO – Efetivo;

Assistente de Campo Comercial – Linhares – ES – Efetivo;

Assistente de Campo – HF – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Assistente de Controle de Qualidade – Cosmópolis/SP;

Assistente de SSMA – Socorro – SP – Efetivo;

Auxiliar de produção – Cosmópolis – Temporário;

Desenvolvimento de Mercado Grãos – Luís Eduardo Magalhães – BA – Efetivo;

Estagiário de Almoxarifado- Socorro – SP – Estágio;

Representante de Desenvolvimento de Clientes – Dom Eliseu – PA – Efetivo;

Representante Técnico de Vendas – Paracatu – MG -Efetivo;

Representante Técnico de Vendas – Paranatinga – MT – Efetivo;

Representante Técnico de Vendas – São Luiz Gonzaga – RS – Efetivo.

Mais sobre a Stoller do Brasil

Sobre a companhia, vale frisar que a Stoller é líder mundial na nutrição de plantas, com foco na fisiologia vegetal, o que possibilita ao agricultor aproveitar o máximo potencial genético da planta, para que esta tenha maior resistência às doenças e se adapte melhor às adversidades climáticas.

Além disso, a empresa atua com 16 companhias em mais de 50 países. A Stoller do Brasil tem seu sistema da qualidade certificado desde 1999, e já está certificado na mais recente versão da norma, a ISO 9001:2008, o que garante o padrão de qualidade de seus produtos no mercado nacional e a satisfação dos seus clientes.

Como se candidatar?

Para se inscrever em uma das vagas da Stoller, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.