A Nazária Distribuidora, líder de mercado nos estados de atuação, considerado um dos principais grupos econômicos das regiões Norte e Nordeste do Brasil (Piauí, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia e Pará), está contratando novas pessoas para preencher seu time. Posto isso, conheça quais são os cargos ofertados:

Analista de Logística – Teresina – PI – Efetivo;

Assistente de Compras – Teresina – PI – Efetivo;

Assistente de Preços – Teresina – PI – Efetivo;

Auxiliar de Logística – Campina Grande – PB;

Auxiliar de Marketing – Teresina – PI – Efetivo;

Auxiliar Fiscal – Teresina – PI – Efetivo;

Banco de Talentos – PCD – Banco de talentos;

Coordenador (a) de Merchandising – Jaboatão dos Guararapes – PE – Efetivo;

Estagiário(a) Controladoria – Teresina – PI – Estágio;

Estágio | Engenharia de Produção – Teresina – PI – Estágio;

Farmacêutico (a) – Natal – RN – Efetivo;

Gerente Administrativo – Natal – RN – Efetivo;

Recepcionista – Teresina – PI – Efetivo;

Vendedor (a) HB – Caruaru – PE – Efetivo;

Vendedor HB – Timon – MA – Efetivo;

Vendedor (a) – Mossoró – RN – Efetivo.

Mais sobre a Nazária Distribuidora

Contando mais detalhes sobre a Nazária Distribuidora, vale frisar que trata-se de uma empresa que faz parte do Grupo Jorge Batista, que há 70 anos trabalha com dedicação, excelência e responsabilidade para abastecer o mercado das regiões Nordeste (todas as UF’s) e Norte (Amapá, Pará e Tocantins) com produtos de qualidade.

Além disso, a companhia atua na distribuição farmacêutica com cerca de 12 centros de distribuição, mais de 10 mil itens de medicamentos, higiene e beleza, e mais de 600 colaboradores na equipe comercial.

Como enviar o seu portfólio?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de forma fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

