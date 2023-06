A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), através do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (Proejaicap-Uerj), está ofertando diversas vagas em cursos gratuitos de ensino básico e pré-vestibular para jovens, adultos e idosos. As inscrições já estão abertas.

De acordo com o cronograma divulgado pelo CAp-Uerj, os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 12 de junho de 2023, próxima segunda-feira. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Conforme as orientações do programa, os procedimentos de inscrição poderão ser feitos de forma presencial, na sede da escola, no Rio Comprido, ou virtualmente. Aqueles que optarem pela inscrição on-line deverão acessar o site do Prossim Uerj e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição.

Podem se inscrever para as vagas as pessoas que queiram ampliar seus conhecimentos relativos aos ensinos fundamental I e II e médio ou cursar o pré-vestibular comunitário. Ainda de acordo o CAp-Uerj, para participar, é pré-requisito ter idade mínima de 15 anos completos.

Sobre o programa

O objetivo desse projeto promovido pelo CAp-Uerj é promover a ampliação da escolaridade de jovens, adultos e idosos e de aproximar a comunidade externa da universidade. Nesse sentido, a professora Andrea Fernandes, coordenadora do programa, explica:

“O objetivo dessa iniciativa é alfabetizar e ampliar a escolaridade dos alunos, atuando na formação de leitores e escritores, além de cumprir um compromisso social da Uerj com aqueles que tiveram o direito à educação negado em algum momento da vida. São indivíduos que não conseguiram o acesso ou precisaram sair da escola por diversos motivos de ordem pessoal, sobretudo pela necessidade de trabalhar”.

A coordenadora fala também sobre a possibilidade de ampliar a oferta de vagas do CAp-Uerj: “É um projeto-piloto que poderá contribuir de forma positiva para, no futuro, ampliar a oferta de vagas do CAp-Uerj, ao se desdobrar na criação e implantação definitiva da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) na unidade”, explica.

O curso será dividido em blocos equivalentes ao ensino regular, com duração projetada de um ano cada, dividido em três trimestres, mas que podem ser reduzidos ou estendidos de acordo com o desenvolvimento individual do aluno. “Ele poderá avançar ao próximo trimestre assim que atingir as metas estabelecidas, independentemente do tempo decorrido ou, em certos casos, até mesmo prolongar sua permanência”, acrescenta.



Vagas ofertadas

De acordo com o edital do processo seletivo, a oferta total do CAp-Uerj é de 220 vagas para o programa de ensino e de 60 vagas para o cursinho pré-vestibular.

Haverá reserva de parte dessas vagas para estudantes comprovadamente carentes (renda bruta mensal familiar menor ou igual a 1,5 salário mínimo per capta), que sejam oriundos da rede pública, negros, pardos e indígenas, LGBTQIAP+ ou pessoas com deficiência (PcD). Além disso, a Uerj também reserva parte das vagas para técnicos administrativos, filhos de técnicos e filhos de docentes da instituição.

Processo de seleção: sorteio

Não haverá aplicação de provas para a seleção dos inscritos. Conforme indicado no edital, a classificação para o preenchimento das vagas será por meio de sorteio público. De acordo com o cronograma, o sorteio está marcado para o dia 21 de junho de 2023.

As aulas acontecer de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h30, de forma presencial no CAp-Uerj. O Instituto fica na Rua Barão de Itapagipe, 96 – Rio Comprido, Rio de Janeiro. O início das atividades para os selecionados está previsto para o dia 3 de julho.

O cursinho pré-vestibular contará com aulas sobre assuntos das disciplinas cobradas no Vestibular Uerj e também nas prova do Enem.

Para mais informações, confira o edital de seleção na íntegra.