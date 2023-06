A UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, é uma instituição de ensino superior com sede na cidade de Dourados, estado do Mato Grosso do Sul.

A instituição possui uma oferta de cursos muito variada. Dessa maneira, não é de se surpreender que muitos candidatos queiram estudar na UFGD.

Nesta segunda-feira, dia 05 de junho de 2023, foi divulgado o resultado preliminar do Vestibular 2023/2 da UFGD.

Dessa forma, para te ajudar a acessar o resultado e entender quais são os próximos passos dentro do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo completo com tudo que que você precisa saber sobre o Vestibular 2023/2 da UFGD. Vamos conferir!

Vestibular UFGD 2023/2: resultado preliminar é divulgado

A UFGD divulgou nesta segunda-feira, dia 05 de junho de 2023, o resultado preliminar do Vestibular 2023/2 para Preenchimento das Vagas Remanescentes. A instituição liberou o resultado tanto para a seleção via nota do ENEM quanto para a seleção via aproveitamento da nota em edições anteriores do vestibular.

O resultado para as duas formas de ingresso estão disponíveis em formato PDF na página dedicada ao Vestibular da UFGD. Os candidatos não precisam fazer login para acessar os documentos.

Conforme os documentos divulgados, a UFGD irá aceitar recursos por parte dos candidatos quanto ao resultado preliminar. Os pedidos deverão ser enviados a partir de hoje até às 17 horas do dia 06 de 2023.

Confira o passo a passo para solicitação de recursos:

Acesse a Área do Candidato do Vestibular 2023/2;

Clique em PSVR-ENEM-2023/UFGD – Processo Seletivo para Preenchimento Das Vagas Remanescentes nos Cursos De Graduação da UFGD;

Clique em “Recurso” e depois em “Novo Recurso”;

Fundamente o seu argumento e anexe documentos caso necessário;

Envie a solicitação.



Você também pode gostar:

O resultado final do Vestibular 2023/2 da UFGD será divulgado no dia 07 de junho de 2023, depois da análise dos recursos por parte da seleção.

Vestibular UFGD 2023/2: formas de seleção

A seleção dos futuros alunos da UFGD está acontecendo com base em duas modalidades diferentes:

Os candidatos que optarem pela modalidade ENEM serão selecionados com base na pontuação obtida no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Os estudantes deverão anexar cópia digitalizada dos resultados obtidos no ENEM no momento da inscrição. Serão aceitas as pontuações obtidas entre os anos de 2014 e 2022

Porém, os candidatos que participaram do ENEM como “treineiros” ou que tiraram zero na prova de redação não poderão participar da seleção via ENEM da UFGD.

Além disso, estão participando da seleção do Vestibular 2023/2 também os candidatos que participaram dos vestibulares tradicionais da UFGD nos anos de 2022 e 2023. Nesse caso, o interessado apresentou o desempenho obtido nas seleções para participar do processo seletivo.

Vestibular UFGD 2023/2: vagas disponíveis

Por meio do Vestibular 2023/2, a UFGD visa preencher as vagas remanescentes dos processos seletivos ordinários da instituição.

Na ocasião, estão sendo oferecidas 288 vagas para os candidatos que optarem por concorrer com a modalidade ENEM e 509 vagas para os candidatos que optarem pela modalidade vestibulares anteriores. Ao todo, serão oferecidas 797 vagas.

As vagas da modalidade ENEM contemplam 22 cursos de graduação e a modalidade vestibulares, 25 cursos. Confira algumas das opções a seguir:

Artes Cênicas;

Biotecnologia;

Ciências Biológicas;



Ciências Econômicas;



Ciências Sociais;

Letras;

História;

Matemática;

Zootecnia;

Química;



Nutrição;

Engenharia de Alimentos;

Engenharia de Produção;

Engenharia de Energia;

Engenharia Mecânica;

Pedagogia.

A lista completa com todos os cursos disponíveis pode ser acessada no edital do Vestibular 2023/2.

Vestibular UFGD 2023/2: sistema de cotas

Segundo as informações divulgadas, a UFGD usou o sistema de cotas (ações afirmativas) no Vestibular 2023/2.

No Vestibular 2023/2, a reserva de vagas envolve metade das vagas de cada curso e é destinada aos candidatos que cursaram todo o ensino médio em uma escola da rede pública de ensino. Também foram reservadas vagas para os candidatos autodeclarados negros (pretos/pardos), para os candidatos indígenas ou e para os candidatos com deficiência (PCD).