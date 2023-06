O concurso Jardim Botânico RJ ( Rio de Janeiro) está entre os certames aguardados pelos concurseiros. A solicitação de novo edital se deu por meio do pedido do MMA (Ministério do Meio Ambiente).

Na petição o órgão solicita 103 vagas. As oportunidades serão para cargos da carreira de Ciência e Tecnologia – C&T. Veja distribuição de vagas:

Pesquisador – 19 vagas;

Analista em C&T – 19 vagas;

Tecnologista – 26 vagas;

Assistente em C&T – 26 vagas;

Técnico – 13 vagas.

Remunerações concurso Jardim Botânico RJ

No ofício de solicitação, os salários dos cargos serão:

Pesquisador – R$12.634,13;

Analista em C&T – R$7.025,48;

Tecnologista – R$7.025,48;

Assistente em C&T – R$3.866,83;

Técnico – R$3.866,83.

É importante lembrar que todos os órgãos federais tiveram até 31 de maio para protocolar os seus pedidos de concurso, que não é uma garantia de autorização. Todos passam por uma análise do governo.

Cargos vagos

O Jardim Botânico atualmente conta com 102 cargos vagos e 113 servidores em serviço. De antemão, é bom pontuar que das vacâncias, 64 são de nível superior e 38 de nível médio.

Em 2016, o órgão solicitou um novo certame com 52 vagas, sendo para para assistente de pesquisa e técnico, de nível médio, além de tecnologista, analista de ciência e tecnologia, de nível superior.

Quando foi o último concurso Jardim Botânico RJ ?

O último concurso aconteceu há 15 anos e teve o Cebraspe, na época Cespe, como banca organizadora. A empresa foi responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas do certame.



Você também pode gostar:

Na ocasião, foram ofertadas 18 vagas para estes cargos: assistente, técnico, pesquisador adjunto, analista e tecnologista, respectivamente. A avaliação aconteceu além de provas objetivas,discursiva, defesa de memorial, avaliação de títulos e oral somente para o nível superior.

O certame contou com 120 questões para as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Noções de Direito, entre outras.

Concurso MMA

O concurso MMA (Ministério do Meio Ambiente), assim como outros certames, foram confirmados pela Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

Os esclarecimentos se deram durante o seminário dos povos indígenas no STJ. A ministra ainda fez questão de salientar sobre as apreensões que aconteceram nos últimos três meses de governo.

Sobre o assunto, também disse que as multas ambientais cresceram em torno de 219%, em comparação com o governo anterior.

No que se refere ao desmonte dos órgãos e diminuição do quadro de servidores, salientou: “Ainda bem que já conseguimos o concurso para o Ibama, para o ICMBio, para o Ministério (do Meio Ambiente). Ainda bem que vamos convocar os que estão na reserva”.

Estavam sendo esperadas neste concurso MMA 200 vagas para Agente administrativo e Analista ambiental. Contudo, tudo indica que serão 98 vagas para analista ambiental. Vale lembrar que as remunerações serão de R$10.014,71, já considerando o reajuste salarial sancionado pelo presidente Lula e o auxílio-alimentação de R$658. O prazo para a publicação deverá ser até 02 de novembro.

Quando aconteceu o último concurso MMA?