O concurso ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária ) segue sendo um dos mais aguardados até o momento.

A petição para novo edital já foi enviada, o prazo limite para que os órgãos federais enviassem a solicitação acabou no dia 31 de maio.

Vagas concurso ANVISA

As 129 vagas serão divididas para os seguintes cargos:

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária: 55 vagas

Analista Administrativo: 17 vagas

Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária: 07 vagas

Técnico Administrativo: 50 vagas (médio)

Requisitos cargos Anvisa

Confira a seguir os requisitos para cada cargo, levando em conta a carreira e escolaridade:

Técnico Administrativo : Diploma ou Certificado de nível médio (antigo 2º grau) ou equivalente emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC.

: Técnico em Vigilância Sanitária : Diploma ou Certificado de nível médio (antigo 2º grau) ou equivalente emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC.

: Analista Administrativo : Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior na área específica, fornecido por instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação.

: Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária : Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior na área específica, fornecido por instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação

:

Déficit de funcionários na Anvisa

O diretor, Alex Machado, chegou a citar que “a situação chegou ao limite”, se tratando da necessidade de contratar novas pessoas para ocupar os cargos vagos.

“Não tem, nós chegamos no limite. São muitas áreas para regular. Chegou no limite, eu acho que a gente vai ter que colocar uma faixa na seção da Anvisa, para dizer que foram vários ofícios, o presidente já fez várias visitas, fomos à Economia. Mas só temos servidores públicos nessa bancada. Então, nós sabemos das limitações, mas é um campo de atuação muito grande designado por lei. Não há como sobreviver nos próximos dois, três anos, sem a recomposição do quadro da Anvisa. Esse limite já foi alcançado“, confirmou Machado.

Além dos diretores, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, também cita sobre a necessidade de realizar um concurso Anvisa. De acordo com Antônio, a situação atual tem gerado preocupação.



Em entrevista, disse: “A Anvisa protege a saúde do cidadão e regula quase um quarto do PIB brasileiro. Para ser feito, o trabalho requer trabalhadores em número adequado. Se esse quantitativo não for ampliado, se não houver urgente concurso público, tanto essa proteção quanto a regulação serão ineficazes, insuficientes. Hoje, na Anvisa, não há. Simples assim”.

Durante a pandemia, o órgão atuou com a quantidade menor de funcionários em 20 anos. Entre os anos de 2017 e 2020, a força de trabalho reduziu em quase 12%.

Ou seja, 217 servidores a menos, que se aposentaram e não tiveram seus cargos repostos. No início de 2021,por exemplo, a Agência contava com 1.580 funcionários e um déficit de 94 profissionais na área técnica.

Demais concursos federais

Os concursos federais ainda estão em fase de autorização. O Governo Federal tem liberado a lista dos certames que já conseguiram o aval.

Ao todo são 1.444 vagas para os cargos de nível médio e superior. Confira os que já receberam autorização:

Funai

Ministério do Meio Ambiente

Ministério da Ciência e Tecnologia em Inovação

Diplomata

Concursos federais autorizados

O concurso Funai deve acontecer em breve em virtude da necessidade de contratação de novos profissionais. O aval oficial aconteceu no dia 02 de maio. Ao todo são 502 vagas para os seguintes cargos:

Nível médio: Agente em Indigenismo: 152 vagas

Agente em Indigenismo: 152 vagas Nível superior: diversos cargos: 350 vagas

A remuneração também varia de acordo com o cargo, atualmente, os valores são:

A partir de R$5.349,07 para o cargo de nível médio e de R$6.420,87.

Diante disso, o edital vai sair até 02 de novembro, segundo o prazo pré estabelecido, seis meses.

Plano de carreira

Sobre o plano de carreira, a presidente do órgão, Joenia Wapichana, destacou: “Agora nós estamos tratando do plano de carreira dos servidores da Funai que ainda precisa ser criado e aprovado. (É preciso) Ter concursos públicos novos, precisa de uma estrutura forte, orçamento forte, precisa de apoio em diversos ministérios para executar o que a gente fala da política indigenista e atenção aos povos indígenas”.

O cargo de indigenista deverá preencher os seguintes requisitos:

Especialista em Indigenismo: graduação em nível superior ou habilitação legal equivalente;

Agente em Indigenismo: certificado de conclusão de ensino médio ou habilitação legal equivalente.

As remunerações dependem do cargo e nível de escolaridade sendo de R$ 3.643,65 (nível médio) e R$ 7.503,14 (nível superior). Confira mais detalhes sobre os concursos federais.

Ministério do Meio Ambiente

O certame do Ministério do Meio Ambiente também foi autorizado. A autorização aconteceu no dia 02 de maio e deve ser voltado aos cargos de nível superior.

Ao todo serão 98 vagas para analista ambiental. Vale lembrar que as remunerações serão de R$10.014,71, já considerando o reajuste salarial sancionado pelo presidente Lula e o auxílio-alimentação de R$658. O prazo para a publicação deverá ser até 02 de novembro.

Mais concursos federais autorizados

Outro edital autorizado foi o do concurso MCTI ( Ministério da Ciência e Tecnologia em Inovação). Ao todo serão 814 vagas para estes cargos:

Analista em Ciência e Tecnologia: 296 vagas e R$13.718,81

Pesquisador: 253 vagas e R$16.798,48

Tecnologista: 265 vagas e R$13.718,81

As oportunidades são para nível superior. Como o certame foi autorizado no dia 10 de abril, o prazo para liberação do edital é até 10 de outubro. O prazo do edital para liberação das provas deve ser de dois meses, diante disso, o concurso pode ser liberado ainda este ano.

Salário MCTI

Segundo o Governo Federal, as remunerações são fruto da soma do vencimento básico com a Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia (variável), além da retribuição por titulação. Os valores pagos aos aprovados do concurso MCTI serão:

Analista em Ciência e Tecnologia e Tecnologista Inicial (classe júnior) Sem Retribuição por Titulação: R$ 6.445,17; Aperfeiçoamento/Especialização: R$ 7.355,74; Mestre: R$ 8.218,68; e Doutor: R$ 10.262,79. Final (classe sênior) Sem Retribuição por Titulação: R$ 11.002,42; Aperfeiçoamento/Especialização: R$ 12.665,15; Mestre: R$ 14.234,83; e Doutor: R$ 17.969,37.

Pesquisador Inicial (classe Assistente de Pesquisa) Sem Retribuição por Titulação: R$ 7.236,29; Aperfeiçoamento/Especialização: R$ 8.274,25; Mestre: R$ 9.257,93; e Doutor: R$ 11.590,93. Final (titular) Sem Retribuição por Titulação: R$ 11.002,42; Aperfeiçoamento/Especialização: R$ 12.665,15; Mestre: R$ 14.234,83; e Doutor: R$ 17.969,37.

Como foi o último concurso MCTI ? O último edital aconteceu em 2012 e teve o Cebraspe, antigo Cespe, como banca organizadora. Ao todo foram 551 vagas para os cargos de Analista em Tecnologia Pleno 1 (nível superior), Tecnologista Pleno 1 (nível superior) e Assistente em Ciência e Tecnologia (nível médio). As etapas do concurso MCTI foram: Prova objetiva;

Prova prática discursiva: nota técnica (cargos de nível superior);

Prova prática discursiva: estudo de caso (cargos de nível superior);

Prova prática discursiva: redação (nível médio); e

Avaliação de títulos.

Concurso Diplomata

O certame para Diplomata foi o primeiro a ser autorizado. O aval se deu no mês de março. Vale destacar que a carreira de Diplomata tem como requisito o nível superior em qualquer área e oferece ganhos a partir dos R$19 mil.

A banca organizadora que será escolhida será a empresa Iades. Esta será responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.