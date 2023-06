A Dasa, uma das maiores empresas de diagnóstico do Brasil, está oferecendo diversas oportunidades de emprego em diferentes regiões do país. A empresa, reconhecida por sua excelência em serviços laboratoriais e diagnósticos médicos, está em constante crescimento e busca profissionais qualificados para integrarem sua equipe. Além de proporcionar um ambiente de trabalho desafiador e estimulante, a Dasa oferece uma série de benefícios aos seus colaboradores.

Dasa abre vagas de emprego pelo país

Ao se tornar um colaborador da Dasa, você terá acesso a uma série de benefícios que visam promover o bem-estar e a qualidade de vida dos funcionários. Alguns dos benefícios oferecidos incluem:

Plano de saúde e odontológico;







Vale-refeição ou alimentação;







Vale-transporte;







Programas de desenvolvimento e capacitação profissional;







Participação nos lucros e resultados da empresa;







Horário flexível;







Ambiente de trabalho colaborativo e inovador.

A Dasa está oferecendo diversas oportunidades de emprego em diferentes áreas e regiões do país. Confira abaixo algumas das vagas disponíveis:

Analista de Recursos Humanos;







Assistente Administrativo;







Técnico de Enfermagem;







Biomédico;







Farmacêutico;







Analista de Sistemas;







Enfermeiro;







Recepcionista;







Auxiliar de Laboratório;







Fisioterapeuta;







Analista de Marketing;







Médico Radiologista;







Auxiliar Administrativo;







Analista Financeiro.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma vaga na Dasa, basta acessar o portal 123empregos, um dos principais parceiros da empresa na seleção de candidatos. No portal, você encontrará todas as informações sobre as vagas disponíveis, bem como o processo de inscrição.

Após selecionar a vaga desejada, é necessário preencher o formulário de candidatura com seus dados pessoais, experiência profissional e habilidades relevantes. É importante fornecer todas as informações de forma clara e objetiva, destacando suas qualificações e motivação para integrar a equipe da Dasa.

Sobre a empresa



A Dasa é uma empresa brasileira líder no setor de diagnóstico e serviços de saúde. Com mais de 50 anos de história, a empresa é reconhecida por sua expertise e inovação na área de medicina diagnóstica. A companhia conta com uma ampla rede de laboratórios e unidades de atendimento em todo o país, oferecendo serviços de qualidade e confiabilidade.

Além disso, a companhia está comprometida com o desenvolvimento e a capacitação de seus colaboradores, promovendo um ambiente de trabalho inclusivo e colaborativo. A empresa acredita no potencial de seus profissionais e investe em programas de desenvolvimento, visando o crescimento pessoal e profissional de cada indivíduo.

