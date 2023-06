A prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, é uma das mais conhecidas pelos estudantes de todo o país, uma vez que a pontuação obtida no exame pode ser usada para diversos fins, como o SISU, o FIES e o Prouni.

Para que você consiga uma boa nota em uma das principais provas do país, é fundamental que você organize seus estudos com base em um plano de estudos eficiente e bem estruturado.

Dessa maneira, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com dicas sobre como montar um plano de estudos eficiente para o ENEM 2023. Vamos conferir!

Entenda a estrutura do ENEM 2023

Antes de começar a montar um plano de estudos, é fundamental que você entenda a estrutura da prova do ENEM 2023, ou seja, como a prova funciona.

Tenha em mente que a prova é formada por quatro áreas de conhecimento. São elas:

Além disso, a prova também é composta pela redação, que exige habilidades específicas de escrita.

Avalie o seu tempo disponível para estudos

Depois de entender como a estrutura do ENEM funciona, você deve avaliar o seu tempo disponível para estudos. Para isso, considere as suas obrigações diárias, como trabalho, atividades extracurriculares, atividades físicas, etc.

É fundamental que você crie o seu cronograma com base na quantidade de horas por dia você poderá dedicar aos estudos.

Organize as disciplinas



Você precisa hora organizar as disciplinas que deverão ser estudadas para o ENEM. Assim, distribua o tempo de estudo de forma equilibrada entre as áreas de conhecimento da prova.

Se possível, procure dar mais preferência para as matérias que você tem mais dificuldade. Dessa maneira, você poderá desenvolver essas áreas e garantir um bom desempenho no ENEM.

Defina metas

Estabelecer metas é fundamental para manter a motivação e o foco ao longo do processo de estudos para o ENEM 2023.

É essencial que você insira metas de curto prazo, como revisar um conteúdo específico por dia, e metas de longo prazo, como conquistar uma pontuação alta no ENEM, no seu cronograma de estudos.

Seja flexível

Tenha em mente que o cronograma de estudos deve funcionar somente como uma guia para o ENEM. Dessa forma, ele pode ser adaptado conforme suas necessidades e progresso nos estudos.

Para que o seu cronograma se mantenha eficiente durante todo o seu período de preparação, é fundamental que você avalie constantemente a sua maneira de estudar e faça ajustes quando necessário.

É fundamental que você mantenha a flexibilidade, permitindo mudanças de acordo com eventuais necessidades.

Use aplicativos de estudos

Atualmente, existem diversos aplicativos que podem ser utilizados como ferramentas para te ajudar montar um plano de estudos eficiente. Alguns exemplos são:

Forest: o aplicativo utiliza a técnica de Pomodoro, que consiste em períodos de estudo de 25 minutos com pausas de 5 minutos. Durante os seus estudos, uma árvore virtual começa a crescer. Se você sair do aplicativo, a árvore morre, incentivando a concentração; Trello: esse aplicativo de gerenciamento de tarefas permite que você crie listas e estabeleça prazos. Com ele, você poderá organizar as suas metas criando listas para cada disciplina e cartões para cada conteúdo a ser estudado;

Anki: o Anki é um ótimo aplicativo para os estudantes que querem inserir momentos para memorização no cronograma de estudos para o ENEM. Com esse aplicativo, você poderá criar flashcards com perguntas e respostas, auxiliando na revisão de conteúdos.



ENEM 2023: datas das provas

Inclua as datas do ENEM 2023 como as metas finais do seu cronograma de estudos. Lembre-se de que o sue tempo de estudos deve levar em consideração também o dia do exame.

As provas do ENEM 2023 serão aplicadas nas seguintes datas:

05 de novembro , das 13h às 19h: 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias e redação;

12 de novembro, das 13h às 18h30: 45 questões de múltipla escolha de Matemática e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.