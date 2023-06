Em virtude de precipitações intensas e eventos naturais adversos, a Caixa Econômica disponibiliza um benefício com saque único limitado a R$ 6.220. Neste momento, dezoito localidades de pelo menos nove estados estão concedendo essa assistência aos trabalhadores com vínculo empregatício formal. Contudo, é imprescindível observar a data-limite para resgatar esse valor, caso contrário, o indivíduo perderá a oportunidade de retirá-lo.

Os habitantes dos municípios situados nos estados do Acre, Maranhão, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo estão atualmente autorizados a efetuar o benefício com saque. Trata-se do saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), liberado quando os municípios decretam estado de calamidade pública.

Isso ocorre, por exemplo, em situações como inundações, deslizamentos, tempestades, rompimento de barragens e outros eventos ocasionados por causas naturais. Tais eventos deixam os residentes daquela região em situação vulnerável devido à perda de moradia. A finalidade é que, por meio do saque emergencial, eles possam reconstruir suas vidas.

O valor do resgate do benefício está limitado a R$ 6.220, sendo assim, aqueles que possuem saldo inferior a essa quantia no FGTS podem zerar sua conta. O montante será depositado na conta do indivíduo na Caixa Econômica, e aqueles que não possuem conta nessa instituição financeira poderão escolher a transferência para outro banco.

Cidades onde o benefício com saque está liberado

A cada sexta-feira, a Caixa Econômica revisa a relação das localidades que decretaram situação de emergência. Assim, ela assegura o direito de seus habitantes receberem o auxílio. Além disso, é divulgada a data limite para o saque, que deve ser observada para que os indivíduos possam obter uma parcela de seus recursos do FGTS.

No momento, encontram-se contemplados os seguintes municípios e prazos para resgate:

Epitaciolândia (AC) – 27/06;

Rio Branco (AC) – 23/06;

Xapuri (AC) – 27/06;

Pedreiras (MA) – 21/06;

Trizedela do Vale (MA) – 21/06;

Marabá (PA) – 31/07;

Caruaru (PE) – 27/06;

Bandeirantes (PR) – 20/06;

Nova Laranjeiras (PR) – 07/06;

Tibagi (PR) – 28/06;

São Gonçalo (RJ) – 04/06;

Valença (RJ) – 27/06;

Dom Pedro de Alcântara (RS) – 17/07;

Benedito Novo (SC) – 05/06;

Corupá (SC) – 05/06;

São Bento do Sul (SC) – 09/07;

São João do Itaperiú (SC) – 27/06;

São Luiz do Pratinga (SP) – 07/06;

Tuiuti (SP) – 27/06.

A atualização da lista acontecerá no próximo dia 09.

Veja como fazer o benefício com saque calamidade

O trabalhador tem a opção de receber o benefício do saque de emergência pessoalmente, bastando comparecer a uma agência da Caixa Econômica. Alternativamente, pode solicitar o resgate de forma online, com transferência direta para sua conta, seguindo os passos abaixo:

Ao acessar o aplicativo do FGTS (para Android ou iOS), selecione a opção “Meus Resgates”;

Escolha a alternativa “Outras Circunstâncias de Resgate”;

Selecione a justificativa “Situação de Calamidade Pública”;

Escolha o município de residência e clique em “Continuar”;

Selecione uma das opções para receber o FGTS, sendo crédito em conta bancária de qualquer instituição ou resgate presencial;

Envie os documentos necessários;

Verifique os documentos anexados e confirme;

A Caixa Econômica avaliará sua solicitação e, se estiver tudo correto, o valor será depositado em sua conta.



