O Cria Unicamp é um programa de preparação gratuito para o Vestibular 2024 da Unicamp criado pela Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp), a comissão responsável pelo processo seletivo.

O programa foi criado para interagir com os vestibulando e contribuir na preparação dos estudantes de ensino médio para o processo seletivo 2024 da Unicamp, cujas datas já foram divulgadas.

O Cria Unicamp é totalmente gratuito e terá, em 2023, 200 vagas, sendo metade dessas para alunos que estudam em uma escola da rede pública.

Como funciona o Cria Unicamp?

O Cria Unicamp 2024 será realizado em nove sábados até a data de aplicação da primeira fase do Vestibular Unicamp 2024 (29 de outubro).

Para cada sábado serão oferecidas 200 vagas diferentes, sendo metade dessas reservadas para os alunos da rede pública.

O evento irá acontecer das 9h às 12h na sede da Comissão, no campus da Unicamp em Campinas.

Em cada sábado, será abordada uma obra da lista de leituras obrigatórias do Vestibular Unicamp 2024 e também uma disciplina que será cobrada no exame.

Quem pode participar do Cria Unicamp?

Segundo as informações divulgadas pela Comvest, podem se inscrever no Cria Unicamp os estudantes matriculados no ensino médio de escolas públicas e particulares da Região Metropolitana de Campinas (RMC), além das cidades de Limeira e Piracicaba.

Principais datas do Cria Unicamp



O Cria Unicamp é um programa que já está em andamento, mas ainda dá tempo de participar dos próximos encontros.

O primeiro evento do programa aconteceu no dia 29 de abril, com aulas sobre o livro Alice no País das Maravilhas e sobre a disciplina de Biologia.

No segundo sábado de encontros, a obra escolhida foi Niketche – Uma História de Poligamia, de Paulina Chiziane, e a disciplina Geografia.

No terceiro, por sua vez, os presentes discutiram a obra Seminário dos Ratos e Matemática e do livro Seminário dos Ratos, de Lygia Fagundes Telles.

O quarto encontro irá acontecer no dia 17 de junho e nele serão abordadas a disciplina de Química e a obra Olhos D’Água. As inscrições para esse encontro também estão encerradas.

Veja as próximas datas do Cria Unicamp e o período para inscrições em cada uma delas:

Agosto: encontros no dia 12 (inscrições de 02 a 04/08) e no dia 26 (inscrições de 14 a 16/08)

Setembro: encontros no dia 16 (inscrições de 04 a 06/09) e no dia 30 (inscrições de 18 a 20/09)

Outubro: encontro no dia 7 (inscrições de 25 a 29/09)

Podemos observar que irão acontecer dois encontros nos meses de agosto e de setembro e somente um encontro no mês de outubro, uma vez que a prova da primeira fase acontece no dia 29 de outubro.

Cria Unicamp: as aulas estão disponíveis online

Os candidatos que não puderem participar dos próximos encontros do Cria Unicamp ou que quiserem rever os encontros passados podem acessar as aulas de forma online.

A Comvest, em parceria com a Secretaria de Comunicação da Unicamp, disponibilizou os encontros em vídeo. Para acessá-los, os candidatos precisam entrar no canal do Youtube da Unicamp ou do Cria Unicamp.

Vestibular Unicamp 2024: veja as principais datas

As inscrições para o vestibular Unicamp 2024 irão acontecer entre os dias 31 de julho e 31 de agosto de 2023.

O vestibular da Unicamp é sempre dividido em duas fases. A primeira fase do vestibular, por sua vez, será aplicada no dia 29 de outubro. A segunda fase acontecerá nos dias 3 e 4 de dezembro.

Os candidatos ao curso de Música deverão realizar as provas de habilidades específicas antes da primeira fase do vestibular. As provas de habilidades específicas dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança serão aplicadas entre os dias 07 e 09 de dezembro de 2023.

Como pudemos perceber, a edição 2024 do vestibular da Unicamp terá a aplicação de todas as suas provas até o final do ano.